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В Украине принят закон об Антикоррупционном суде

07.06.2018 13:40
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В Украине принят закон об Антикоррупционном суде

Сегодня, 7 июня, Верховная Рада Украины приняла законопроект об Антикоррупционном суде. Законодательный акт, переживший массу поправок, поддержали 315 депутатов.

Во время голосования в зале присутствовали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.

Вот, что пишет по этому поводу нардеп Мустафа Найем на своей странице в Фейсбуке:

"Мы таки заставили их это сделать. Закон про Антикоррупционный суд принят. В сухом остатке после этого затяжного противостояния счет следующий. Нам удалось:

- пересмотреть критерии подбора судей;
- пересмотреть минимальное количество судей для начала работы суда;
- согласиться на четкой и узкой подсудности Антикорсуда, чтобы не завалить дедам из других органов;
- и самое главное мы добились решающей роли международного сообщества при избрании судей в Антикоррупционный суд.

Но в конце они конечно немного нагадили по мелочи - в форме работы Совета международных экспертов, в процедурах принятия решения по преодолению вето и немного - в субъектах, которые будут этих экспертов предлагать. Но это на самом деле мелочи, потому что и на этом этапе нам удалось срезать два ключевых момента уже на заседании комитета.

И сейчас, когда я говорю "мы", я не преувеличиваю. Это не пафос и не бахвальство. Президент почти два (!) года не вносил в парламент свой законопроект про Антикорсуд. Все это время в стране процветала коррупциями, дела НАБУ застаивались в подконтрольных судах, а МВФ кормили "завтраками". В октябре прошлого года мы с вами вышли на акцию протеста и поставили вопрос ребром. Под давлением улицы, пытаясь сохранить красивую мину при плохой игре глава государства внес свой законопроект, который все (!) международные инстанции разнесли в пух и прах - начиная от МВФ и заканчивая Венецианской комиссией.

И все это именно благодаря нам всем - кто приходил на акции, кто писал статьи, звонил партнерам, был на чеку, вносил поправки и пытался разобраться. Сегодня мы кинули в саркому коррупции старых элит еще один, теперь уже ценностный и интитуциональный коктейль Молотова. Спасибо вам".



Теги: Украина, парламент, Верховная Рада, Антикоррупционный суд
 
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