- «Голубые каски» и конфликт на Донбассе. Что будут обсуждать главы МИДов «нормандской четверки»17:55
- Боевики притащили под Мариуполь "Чебурашку" - систему залпового огня17:34
- Евродепутаты призывают Порошенко возглавить гей-парад17:15
- Миссия ОБСЕ снова обнаружила тяжелое вооружение боевиков16:20
- Украинцы массово сдают валюту16:00
- Придется подождать: стало известно, когда Украина получит новый транш МВФ15:40
- Смолий: НБУ может вернуть валютные ограничения15:22
- Пьяный мариуполец «спас» ребенка от отца с игрушкой. Мужчина в реанимации15:04
- Безработному субсидию не назначат без уплаты ЕСВ14:48
- В центре Мариуполя таинственное подземелье скрывало оружие Вермахта 14:32
«Голубые каски» и конфликт на Донбассе. Что будут обсуждать главы МИДов «нормандской четверки»
Сегодня вечером, 11 июня, в Берлине состоится встреча министров иностранных дел в формате «нормандской четверки». Виллу МИД Германии «Борзиг» в пригороде Берлина посетят Павел Климкин, Хайко Маас, Жан-Ив ле Дриан и Сергей Лавров.
Запланировано обсуждение текущей ситуации на востоке Украины и, впервые, будут оцениваться перспективы размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН. Эта встреча будет первой за последние 16 месяцев.
По мнению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, возобновление переговоров в этом формате будет сложным, та как интересы Украины и России очень разнятся. Об этом сообщает Bild.
«Нам приходится пробивать толстую доску; интересы и позиции Украины и России далеки друг от друга во многих областях», — заявил он.
В то же время Маас, который недавно побывал в Украине, рядом с линией разграничения, подчеркнул, что люди «на востоке Украины ничего не желают так сильно, как мира».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, миротворцы, нормандская четверка, нормандский формат
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Частная разведка США озвучила сроки ввода миротворцев на Донбасс
- У Путина заявили, что его не пригласили в Берлин на встречу "нормандской четверки"
- В Кремле заявили, что переговоры стран "нормандской четверки" по Украине пока неактуальны
- Озвучены риски ввода миротворцев на Донбасс
- Порошенко признал разговор с Путиным: подняли тему Донбасса и заложников
- Боевики притащили под Мариуполь "Чебурашку" - систему залпового огня17:34
- Миссия ОБСЕ снова обнаружила тяжелое вооружение боевиков16:20
- Пьяный мариуполец «спас» ребенка от отца с игрушкой. Мужчина в реанимации15:04
- В центре Мариуполя таинственное подземелье скрывало оружие Вермахта 14:32
- Официально: Порошенко решил судьбу Донбасса, вынесен вердикт13:35
- Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем13:00
- Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?12:45
- Бои на Донбассе: ВСУ наказали врага ответным ударом, боевики понесли потери11:35
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»10:45
- Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс10:30
- «Голубые каски» и конфликт на Донбассе. Что будут обсуждать главы МИДов «нормандской четверки»17:55
- Боевики притащили под Мариуполь "Чебурашку" - систему залпового огня17:34
- Евродепутаты призывают Порошенко возглавить гей-парад17:15
- В Грузии из выброшенных протухших яиц вылупились тысячи цыплят16:52
- Почему важно прощать? Как простить человека?16:36
- Миссия ОБСЕ снова обнаружила тяжелое вооружение боевиков16:20
- Украинцы массово сдают валюту16:00
- Придется подождать: стало известно, когда Украина получит новый транш МВФ15:40
- Смолий: НБУ может вернуть валютные ограничения15:22
- Пьяный мариуполец «спас» ребенка от отца с игрушкой. Мужчина в реанимации15:04
- Почему важно прощать? Как простить человека?16:36
- Вечные пессимисты: какие знаки Зодиака не дают себе быть счастливыми13:48
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Каким даром тебя наградила дата рождения10:00
- Супрун предупредила об опасной эпидемии09:15
- 5 обычных предметов в вашем доме, которые приносят благополучие и счастье09:00
- Энергетическая совместимость в любви по дате рождения08:12
- 8 запахов, которые заставят комара отказаться от вашей крови07:35
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое
- Миротворцы для Донбасса: неприятный прогноз накануне встречи глав МИД "нормандской четверки"
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса