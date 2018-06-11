«Голубые каски» и конфликт на Донбассе. Что будут обсуждать главы МИДов «нормандской четверки»

11.06.2018 17:55

Сегодня вечером, 11 июня, в Берлине состоится встреча министров иностранных дел в формате «нормандской четверки». Виллу МИД Германии «Борзиг» в пригороде Берлина посетят Павел Климкин, Хайко Маас, Жан-Ив ле Дриан и Сергей Лавров.

Запланировано обсуждение текущей ситуации на востоке Украины и, впервые, будут оцениваться перспективы размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН. Эта встреча будет первой за последние 16 месяцев.

По мнению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, возобновление переговоров в этом формате будет сложным, та как интересы Украины и России очень разнятся. Об этом сообщает Bild.

«Нам приходится пробивать толстую доску; интересы и позиции Украины и России далеки друг от друга во многих областях», — заявил он.

В то же время Маас, который недавно побывал в Украине, рядом с линией разграничения, подчеркнул, что люди «на востоке Украины ничего не желают так сильно, как мира».

Источник: https://donpress.com