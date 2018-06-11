- Стали известны сроки запуска Антикоррупционного суда13:20
- Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем13:00
- Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?12:45
- Украинцы могут остаться без квартир из-за долгов за коммунальные услуги12:00
- Бои на Донбассе: ВСУ наказали врага ответным ударом, боевики понесли потери11:35
- "Нормандская" встреча: в Берлине предчувствуют тяжелый разговор11:00
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»10:45
- Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс10:30
- 11 июня в Украину зайдет мощный циклон10:15
- Началась малая приватизация по системе ProZorro08:30
Стали известны сроки запуска Антикоррупционного суда
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает, что Антикоррупционный суд может полноценно заработать в конце 2018 - начале 2019 года. Об этом он сказал в эфире телеканала 112 Украина в понедельник, 11 июня.
"Создание Антикоррупционного суда замыкает весь процесс создания антикоррупционных органов, собственно, замыкает процесс антикоррупционной реформы. Теперь уже надо ждать результата. Просто надо подождать, чтобы этот суд начал выносить приговоры, и надо дать возможность этому суду быть созданным, набрать судей, и пусть они выносят приговоры. Не обвинительные приговоры для САП или НАБУ, а законные и справедливые, тогда будет к ним доверие. Мы готовы, более 100 дел уже в разных судах. Я надеюсь (это я вижу по развитию работы), что это еще не конец и количество дел будет только увеличиваться. При лучших раскладах, при лучшем содействии этот суд начнет первые дела слушать в декабре этого года - январе следующего года", - сказал он.
В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник отметил, что суд был создан из-за давления со стороны западных партнеров.
"Инициатива о создании Антикоррупционного суда, имеется в виду законопроект, это не добрая воля нашей политической элиты, это давление со стороны стратегических западных партнеров. Украина на грани дефолта, нужно внешнее финансирование. Но все учреждения, которые могут это сделать, имеется в виду предоставить финансирование, все привязывают это финансирование к созданию не просто Антикоррупционного суда, а независимого Антикоррупционного суда", - сказал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Антикоррупционный суд
- Известный банк добровольно ушел с украинского рынка
- На Евромайдане устроили самосуд над жителями Донбасса и поймали похитителей колбасы (ФОТО + ВИДЕО)
- В Донецке чаще всего создавались молодежные и спортивные организации, объединения ветеранов и инвалидов
- Мхитарян "почти" перешел в "Боруссию"
- На оккупированной территории Донбасса прогремел мощный взрыв - террористы лишились склада с боеприпасами: в Минобороны сделали заявление
- Европа не признает выборы в "республиках"
- Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем13:00
- Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?12:45
- Бои на Донбассе: ВСУ наказали врага ответным ударом, боевики понесли потери11:35
- Захарченко могут сменить на «украинского Кадырова»: названы имена «преемников»10:45
- Захарченко заявил о готовности рассмотреть вопрос ввода миротворцев ООН на Донбасс10:30
- ОБСЕ: представители «ЛНР» заплатили Украине за воду07:45
- Саперы продолжают очищать Донбасс. Обезврежено почти 200 тысяч взрывоопасных предметов07:10
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Узаконенное издевательство: печальная годовщина постановления, ударившего по переселенцам22:00
- Донбасский тупик: никто не понимает, что делать21:40
- Стали известны сроки запуска Антикоррупционного суда13:20
- Стало известно, кого из переселенцев Донбасса обеспечат жильем13:00
- Жебривский покидает должность главы Донецкой ОВГА?12:45
- Гай Ричи "перепутал" Украину с Россией12:30
- В Японии разработан летающий "робошланг" для тушения пожаров (ВИДЕО)12:15
- Украинцы могут остаться без квартир из-за долгов за коммунальные услуги12:00
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Бои на Донбассе: ВСУ наказали врага ответным ударом, боевики понесли потери11:35
- Виталий Кличко стал членом Международного зала боксерской славы11:25
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Эти лечебные растения понижают уровень вредного холестерина11:45
- Кому нельзя есть мороженое11:15
- Каким даром тебя наградила дата рождения10:00
- Супрун предупредила об опасной эпидемии09:15
- 5 обычных предметов в вашем доме, которые приносят благополучие и счастье09:00
- Энергетическая совместимость в любви по дате рождения08:12
- 8 запахов, которые заставят комара отказаться от вашей крови07:35
- Кризисы на оккупированном Донбассе: волны идут одна за другой22:20
- Шкура неубитого Захарченко: названы три кандидата на пост главаря "ДНР"19:10
- Как избавиться от изжоги навсегда: 3 лучших способа помочь себе22:02
- Новости из ОРДО: преемника "Моторолы" после страшной аварии лечит врач из Тернополя
- В ОРДЛО прорвались нужные авто
- Появились хорошие новости от "Донбасс SOS" для ВПЛ и жителей временно оккупированных территорий
- Пенсии для ВПЛ и неподконтрольного Донбасса: названы ключевые проблемы
- Названа главная интрига в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе
- На КПВВ «Майорское» паника – «объявляют красную зону»
- Никто никуда не отходил: волонтер прокомментировал "оставление" ВСУ двух поселков у Горловки
- Спикер оккупантов Донбасса "освободил" Гладосово и Травневое
- Аксенов и Захарченко "собирают чемоданы": в Москве подтвердили "зачистку" главарей Крыма и Донбасса
- Донецк обстреляли, много повреждений