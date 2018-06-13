Что в меню: «Укрзализныця» презентовала питание в поездах

13.06.2018 08:00

Вчера, 12 июня, «Укрзализныця» презентовала новую услугу – полноценное питание в ночных поездах.



Фото еды с ценами разместили в соцсетях журналисты телеканала Прямой.



«Узнали для вас, каким будет полноценное питание в поездах от @uz_gov_ua и его цены», – говорится в сообщении под фото.

Сообщается, что питание будет доступно пассажирам некоторых ночных поездов уже с 18 июня.

Ланчбоксы в первую очередь появятся №81 Киев-Ужгород, №104 Киев - Мариуполь, №7 Киев - Ивано-Франковск, №749 Киев - Ивано-Франковск, а затем расширят на большее количество поездов.

Заказать обед можно будет на пассажирское место по телефону, указанному в меню, через официанта-стюарта или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе. Рассчитаться за покупку пассажир сможет как наличными так и карточкой.

Также пассажиры смогут купить йогурт, сырники, кашу, сендвичи, кус-кус, пасту Болоньезе, картофельное пюре, чизкейк и брауни, а также бульон и грибной суп.

Для хранения еды в каждом из таких поездов переоборудуют купе. Также, в будущем планируется переоборудование вагонов-ресторанов для этих нужд.

Как известно, 12 июня и. о. главы правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов пригласил журналистов на дегустацию блюд из меню, которое будет предложено пассажирам. Мероприятие проходит на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

Источник: http://zi.dn.ua