Забезпечено цілорічне сполучення з Донбасом і Азовським узбережжям

24.02.2018 15:22

ПАТ "Укрзалізниця" призначила курсування двогрупного поїзда Київ-Бердянськ-Покровськ.



Як повідовив голова УЗ Євген Кравцов, поїзд № 226/226-246/245 курсуватиме з 25 березня.



"Таким чином ми уникаємо проблемного питання щодо нічного сполучення 120-тисячного Бердянську та ряду районів Донеччини зі столицею та іншими регіонами України", - пишет Кравцов на своїй сторінці у Фейсбуці.