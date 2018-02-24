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Забезпечено цілорічне сполучення з Донбасом і Азовським узбережжям
24.02.2018 15:22
ПАТ "Укрзалізниця" призначила курсування двогрупного поїзда Київ-Бердянськ-Покровськ.
Як повідовив голова УЗ Євген Кравцов, поїзд № 226/226-246/245 курсуватиме з 25 березня.
"Таким чином ми уникаємо проблемного питання щодо нічного сполучення 120-тисячного Бердянську та ряду районів Донеччини зі столицею та іншими регіонами України", - пишет Кравцов на своїй сторінці у Фейсбуці.
Теги: Донбасс, поезд, Укрзализниця, Покровск
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