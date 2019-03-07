- Ковры в прошлом: в поездах «Укрзализныци» теперь будет шумоизоляционный пол09:46
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе08:45
- Кремль начал "зачистку" военных, захвативших моряков ВСУ в Азове 08:15
- Книгу жалоб отменяют!08:01
- Кабмин запретил вход в здание правитеьства в непристойном виде07:45
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал07:30
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс 07:15
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса22:23
- Переселенцы в Днепропетровской области могут получить помощь на лечение от «Каритас Донецк»21:27
Ковры в прошлом: в поездах «Укрзализныци» теперь будет шумоизоляционный пол
В поездах Укрзализныци появятся 40 новых вагонов, в которых не будет красных ковровых дорожек и линолеума. Об этом на своей странице в Facebook пишет глава УЗ Евгений Кравцов.
Он отметил, что вместо дорожек и линолеума, вагоны укомплектуют специальным шумоизоляционным покрытием.
«В этом году с завода мы получим 40 новых вагонов. Первые десять вагонов УЗ получит уже в марте. Они будут без привычных разноцветных дорожек и раскритикованного пассажирами линолеума. Вместо них - сплошное шумоизоляционное покрытие для пола», - сообщил Евгений Кравцов.
Однако, по его словам, заменить покрытие сразу во всех вагонах сложно из-за высокой цены.
«Там, кстати, есть еще несколько новинок. Производителю мы прописали новые технические условия. Будем ждать обратной связи от пассажиров», - добавил глава УЗ.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, поезд, Укрзализниця, ковер
- Время следования киевского поезда в Мариуполь будет сокращено на час
- "Укрзализниця" начала проектировать наземное метро в Донецке
- "Укрзализныцей" за границу: куда и почем можно поехать на поезде
- ПАО «Укрзализныця» приняло решение о запуске дополнительных поездов на Пасху
- Колесников рассказал о ситуации с поездами
- В «Укрзалізниці» відповіли, чи дійсно туалети в поїздах стануть платними
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе08:45
- «Нужно сажать в тюрьму»: «Ополченочка» реально может получить пожизненный срок – генерал07:30
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс 07:15
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса22:23
- Побег невозможен: В «Л-ДНР» минируют территорию вблизи военных частей20:15
- В Киевском районе Донецка обстрелом поврежден жилой дом19:45
- Увеличилось число грузовых автомобилей с неизвестными грузами, едущих через КПП «Гуково» и «Донецк»19:28
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков 19:15
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»18:35
- Пушилин дал прогноз о будущем Ахметова на Донбассе18:12
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Ковры в прошлом: в поездах «Укрзализныци» теперь будет шумоизоляционный пол09:46
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- Пушилин «раскрыл карты» Ахметова, рассказав о будущем олигарха на Донбассе08:45
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Кремль начал "зачистку" военных, захвативших моряков ВСУ в Азове 08:15
- Книгу жалоб отменяют!08:01
- Кабмин запретил вход в здание правитеьства в непристойном виде07:45
- Самые глупые Знаки Зодиака10:00
- Медики рассказали, какие витамины опасно принимать одновременно09:30
- В Украине медицинские карты станут электронными: Как и когда09:14
- Проверьте свое везение: знаки Зодиака, которые станут богаче в марте 2019-го09:00
- 5 вещей, которые нужно сделать этой весной: советы для Знаков Зодиака08:30
- Медики назвали причины ночного кашля22:35
- В Украину попали опасные бракованные презервативы Durex21:14
- Новолуние 6 марта 2019, день кармического очищения: влияние на знаки зодиака17:15
- Сколько молочных продуктов можно употреблять в день15:46
- Ученые сделали сенсационное открытие о пользе сна14:15
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- Кремль окончательно "кинул" Донбасс
- Идеологи "Л/ДНР" бегут с оккупированного Донбасса
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»
- Укрытие боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: внезапный контрудар ВСУ из гранатометов попал в Сеть
- «Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины
- На Донбассе идут ожесточенные бои: ВСУ нанесли ответный удар по позициям оккупантов