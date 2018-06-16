Украинцам повысят пенсии: кто и сколько получит

16.06.2018 21:21

С 1 июля в Украине размер минимальной пенсии, которая на данный момент составляет 1373 грн, будет увеличен до 1435 грн.

Повышение затронет достаточно незначительное количество людей так как в октябре был перерасчет и прожиточный минимум в 1373 грн уже увеличивался на 79 грн. Об этом заявила научный сотрудник Института демократии и социальных исследований НА Украины Лидия Ткаченко, передает Обозреватель.

"По факту у преимущественного большинства наших пенсионеров минимальная пенсия 1452 грн, т.е. она уже выше того прожиточного минимума, который будет с 1 июля. Это повышение пенсий коснется тех пенсионеров у которых маленький стаж и тех, кто получает социальные пенсии", - сказала эксперт.

"Остальные пенсионеры, по словам эксперта, повышения не почувствуют. Что касается пенсионеров, которые получают 1452 грн, то с июля у них может подняться пенсия буквально на 10 грн. Это исключительно за дополнительный стаж. Более ощутимым это повышение будет для тех, кто имеет высокие минимальные пенсии. Это ветераны войны, шахтеры, но опять-таки, это очень немногочисленная категория пенсионеров", - сказала эксперт.

"С 1 декабря, когда прожиточный уровень будет поднят до 1497 грн повышение так или иначе почувствуют уже все пенсионеры, но по факту сумма надбавки не будет превышать 62 грн. Максимальная пенсия вырастет на 620 грн и будет составлять 14,5 тыс. грн. Такие пенсии в Украине получают судьи и народные депутаты, военные и бывшие чиновники", - сказала эксперт.