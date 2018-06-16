- Украинцам повысят пенсии: кто и сколько получит21:21
- В Одессе девочка утонула, катаясь на водяной горке17:00
- Может быть хуже, чем при Януковиче: в Украине указали на серьезную угрозу15:06
- "Как удалиться с "Миротворца"?": житель Донецка назвал топ-темы в "ДНР"13:01
- В России пояснили, в чем ошибается Трамп насчет Украины08:24
- Погода на выходные: дожди и грозы08:08
- Появился список из 200 антиукраинских сайтов, которые СБУ требует заблокировать07:36
- Под Славянском задержан боевик «ДНР», который мог совершить диверсию22:32
- В Мариуполе для грузовиков хотят построить объездную дорогу21:42
- Сильные обстрелы Новотошковского. Планируется эвакуация детей21:10
Украинцам повысят пенсии: кто и сколько получит
С 1 июля в Украине размер минимальной пенсии, которая на данный момент составляет 1373 грн, будет увеличен до 1435 грн.
Повышение затронет достаточно незначительное количество людей так как в октябре был перерасчет и прожиточный минимум в 1373 грн уже увеличивался на 79 грн. Об этом заявила научный сотрудник Института демократии и социальных исследований НА Украины Лидия Ткаченко, передает Обозреватель.
"По факту у преимущественного большинства наших пенсионеров минимальная пенсия 1452 грн, т.е. она уже выше того прожиточного минимума, который будет с 1 июля. Это повышение пенсий коснется тех пенсионеров у которых маленький стаж и тех, кто получает социальные пенсии", - сказала эксперт.
"Остальные пенсионеры, по словам эксперта, повышения не почувствуют. Что касается пенсионеров, которые получают 1452 грн, то с июля у них может подняться пенсия буквально на 10 грн. Это исключительно за дополнительный стаж. Более ощутимым это повышение будет для тех, кто имеет высокие минимальные пенсии. Это ветераны войны, шахтеры, но опять-таки, это очень немногочисленная категория пенсионеров", - сказала эксперт.
"С 1 декабря, когда прожиточный уровень будет поднят до 1497 грн повышение так или иначе почувствуют уже все пенсионеры, но по факту сумма надбавки не будет превышать 62 грн. Максимальная пенсия вырастет на 620 грн и будет составлять 14,5 тыс. грн. Такие пенсии в Украине получают судьи и народные депутаты, военные и бывшие чиновники", - сказала эксперт.
Теги: Украина, Донбасс, повышение, пенсии
- В Нацбанке подняли зарплату всем членам правления
- Підвищення пенсій: українцям кинули подачку
- Экономист Охрименко объяснил, почему рост минималки до 4100 грн не принесет украинцам счастья
- Резкого повышения минималки не будет
- Повышение «минималки» грозит Украине новой проблемой — эксперт
- Мартовское повышение тарифов - сколько будет стоит использование привычных электроприборов (ИНФОГРАФИКА)
- "Гиви кололся, а Моторола нюхал..." - признание боевика "ДНР. ВИДЕО"20:51
- На Донбассе объяснили причину перебоев в работе интернета20:18
- Минометные обстрелы на Луганщине не прекращаются18:48
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой17:58
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней16:33
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых15:58
- "Обратитесь на русском лично к Пасечнику или начнутся обстрелы" - "ЛНР" не дает строить КППВ под Луганском14:40
- Фестиваль на Донетчине соберет ветеранов АТО со всей Украины14:15
- КПВВ «Майорск» прекратил работу13:49
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий12:35
- Украинцам повысят пенсии: кто и сколько получит21:21
- "Гиви кололся, а Моторола нюхал..." - признание боевика "ДНР. ВИДЕО"20:51
- На Донбассе объяснили причину перебоев в работе интернета20:18
- "В России вообще нет чёткой позиции по вопросу Донбасса". Российские СМИ об Украине19:42
- СМИ назвали неожиданную причину срыва встречи Путина и Трампа: в США назревает громкий скандал19:13
- Минометные обстрелы на Луганщине не прекращаются18:48
- ВМС России приведены в полную боевую готовность18:23
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой17:58
- "Первый восторг до сих пор не прошел": как украинка живет в стране хоккея и кленового сиропа17:29
- В Одессе девочка утонула, катаясь на водяной горке17:00
- "В России вообще нет чёткой позиции по вопросу Донбасса". Российские СМИ об Украине19:42
- "Первый восторг до сих пор не прошел": как украинка живет в стране хоккея и кленового сиропа17:29
- Продавец показал способ обмана покупателей на электронных весах. ВИДЕО15:32
- Гороскоп на 16 июня 2018: как провести этот день11:22
- Врачи рассказали о вреде ополаскивателей для рта18:18
- На какие способности указывают пальцы рук17:54
- Нетрадиционная медицина: в Мариуполе готовят четырелапых терапевтов по-немецки17:30
- Какие знаки зодиака самые лживые16:35
- Медики рассказали, может ли смартфон лишить вас зрения16:00
- Стало известно, какие заболевания можно определить по состоянию глаз14:41
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- За что у переселенцев из Донбасса могут забрать справку ВПЛ?
- Опубликовано предупреждение для переселенцев. Сокращение срока пребывания в оккупации с 59 дней до 50 — слухи!
- Никогда не поздно: какие знаки Зодиака обретут счастье после 40
- Террористы "ДНР" показали испытания нового РСЗО "Снежинка". ВИДЕО
- ООС устроили "жаркую" ночь оккупанту: на Донбассе разбит вражеский "Урал" с террористами
- Главарь «ДНР» Захарченко «переназначил» «мэра» Горловки
- Под Гладосово, которое Лавров требовал отдать "ДНР", вспыхнул мощный бой с вражеской ДРГ
- Москва готовится к наступлению ВСУ: Тымчук рассказал о планах Москвы на оккупированный Донецк