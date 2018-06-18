- Озвучены два сценария Путина по Донбассу16:45
- Растаможка авто на «евробляхах»: очень скоро все снова изменится16:30
- Украина окажет сопротивление строительству «Северного потока-2»16:10
- Военному в Мариуполе сломали челюсть из-за украинского языка15:35
- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- Россию заподозрили в срыве договоренностей между Путиным и Порошенко: в Кремле ответили14:36
- «Совсем свежо»: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине14:12
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- «Сурков возвращается»: у Путина сообщили, кто представит РФ на встрече в «нормандском формате»13:28
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
Украина окажет сопротивление строительству «Северного потока-2»
Президент Петр Порошенко заявил о создании группы из стран-членов ЕС для противодействия строительству газопровода, в обход территории Украины, «Северный поток-2». В частности, сейчас Украина находится в процессе переговоров с Германией по вопросу совместного управления газотранспортной системой.
По мнению президента, ввод в эксплуатацию этого газопровода лишит Украину 3 млрд долларов ежегодных поступлений. Таким образом Россия планирует оккупированную ею страну оставить без «денег на финансирование обороны» — именно эта сумма сейчас тратится Украиной на поддержание армии.
Порошенко заявил, что РФ не продолжила наступление в 2014 году, в то время, когда Украина почти не имела армии, из-за риска остановки газотранспортной системы и возможной потери своих 30 млрд долларов в год. И это было фактором безопасности для Украины.
«И Россия без этих 30 млрд не проживет. А когда они переключатся в обход, этот фактор безопасности перестанет работать… Именно поэтому мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток-2», — отметил Порошенко.
«Наши партнеры в Соединенных Штатах также решительно настроены и никто против санкций США тоже не пойдет. Я не буду раскрывать всех инструментов, которые мы применяем для того, чтобы остановить строительство „Северного потка-2“. Но хочу отдельно подчеркнуть — для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить», — подытожил президент.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, Северный поток
- В Донбассе избирательные участки готовы. Власти ждут всплеска патриотизма
- В Донецкой области может стать на два избирательных округа меньше
- ПАСЕ предлагает Украине пересмотреть список районов Донбасса, где могут пройти выборы
- "Братья Гадюкины" в мультике "История одной курвы" (ВИДЕО)
- Мнение журналиста: "Выборы грязные и бестолковые... И всё-таки это другая Украина"
- Названы условия для проведения выборов на оккупированном Донбассе
- Озвучены два сценария Путина по Донбассу16:45
- Военному в Мариуполе сломали челюсть из-за украинского языка15:35
- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
- Москаль предложил пойти по стопам Путина09:28
- Украинец перевозил через КПВВ георгиевскую ленту и газету «ДНР»08:18
- В неподконтрольном Донецке заминировали супермаркет «Амстор»22:11
- «Города нет»: известный блогер рассказал об уставшем от войны Донецке21:46
- Жители Донецка об отдыхе в Седово: "Больше не поедем. На пьяных боевиков мы и дома посмотрим"21:18
- Озвучены два сценария Путина по Донбассу16:45
- Растаможка авто на «евробляхах»: очень скоро все снова изменится16:30
- Украина окажет сопротивление строительству «Северного потока-2»16:10
- Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева15:50
- Военному в Мариуполе сломали челюсть из-за украинского языка15:35
- В Чили научились ловить туман и варить из него пиво15:12
- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- Россию заподозрили в срыве договоренностей между Путиным и Порошенко: в Кремле ответили14:36
- «Совсем свежо»: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине14:12
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева15:50
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- Гороскоп на неделю: Рыбам благосклонна фортуна, а Овнам нужно держать удар на работе10:52
- Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого08:49
- Названы продукты, которые нельзя есть людям с больной щитовидкой08:35
- Ученые раскрыли главную тайну сна человека07:10
- Kaк oбeзoпacить peбeнкa вo вpeмя eзды нa вeлocипeдe?22:35
- 4 пункта о каждом знаке зодиака, которые расскажут многое20:52
- Что такое бессонница и как от нее избавиться19:56
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит19:29
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- Самые вредные мужчины по знакам Зодиака
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»