Банки почали масово блокувати рахунки українців

22.06.2018 15:15

В Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів, щоб актуалізувати клієнтські дані і для боротьби з шахраями. Рахунки обіцяють розблокувати, коли клієнт надасть співробітнику банку паспорт та ідентифікаційний код, повідомляють Патріоти України.

Українці скаржаться, що в один момент несподівано для себе виявили, що їх платіжна картка заблокована. «Вчора мені прийшло повідомлення про те, що моя карта Укргазбанку заблокована. Я подумала, що це шахраї, і передзвонила в банк. Але там мені сказали, що карту заблокував банк, а мені, щоб продовжити користуватися рахунком або зняти гроші, необхідно прийти з документами у відділення. Це при тому, що я оформляла карту два місяці тому і ніяких повідомлень не приходило», — розповіла Валерія Іонова.

Така ж доля спіткала і клієнтів «Ощадбанку» і «ПриватБанку». Правда, у випадку з «Приватом», клієнти відзначають, що почали отримували повідомлення з проханням прийти в банк заздалегідь або відправити скан копії необхідних документів online.

Інші ж банки питанням повідомлення своїх клієнтів, мабуть, просто не ставили. В «Укргазбанку» підтвердили, що дійсно почали перевірки своїх клієнтів. Але відзначають, що це не їхня забаганка, а вимога НБУ.

«У зв’язку з постановою №417 ми повинні щорічно перевіряти дані клієнтів. Тому, якщо людина не з’явиться в банк, ми дійсно заблокуємо її рахунок», — відзначили в Укргазбанку.

За словами радника президента Асоціації українських банків Олексія Куща, вимога НБУ про перевірку клієнтів вступила в силу ще в 2015 році, але зараз банки почали активніше його виконувати. «Однією з причин, яка змусила фінустанови активно перевіряти своїх клієнтів, стала боротьба з дропами і фейковими ФОПами. Останнім часом ці явища набули широкого масштабу», — зазначає Кущ.

Дроп – це сленгове визначення людей, які продають злочинним угрупованням свої банківські карти (разом з SIM-картою) і право на їх використання. За це, в залежності від домовленостей, дроп отримує винагороду від 1 тис. до 2 тис. грн на місяць. Вартість самої карти будь-якого українського банку на чорному ринку становить $100. Такі карти в основному використовують наркоторговці, шахраї та інші особи для більшої анонімності своїх операцій.

Нарівні з цим, за словами Куща, в Україні активно продаються фейкові ФОП (фізична особа підприємець). «Принцип схеми такий само, як і з банківськими картами. Людина оформляє на себе ФОП і пише довіреність про передачу прав на здійснення всіх операцій, включаючи банківський рахунок», — зазначає Кущ.

За словами юриста Ростислава Кравця, банки дійсно мають право перевіряти клієнтські дані. Але, згідно із законом, робити вони це можуть не частіше ніж раз на рік. «Багато державних банків, в основному великих, часто нехтують цим і проводять такі перевірки проти правил, коли їм захочеться. У такій ситуації можна йти до суду і відстоювати свої права. Але, з огляду на терміни, легше прийти в банк і написати заяву про закриття рахунку і забрати свої гроші», — зазначає Кравець.

У свою чергу, за словами Куща, найбільшу увагу банки зараз приділяють тим клієнтам, які ведуть себе підозріло. «В основному моніторинг проводять за тими картками, де відразу ж після зарахування коштів гроші переводяться в готівку в банкоматах, при цьому по карті немає розрахунків в магазинах. Такі карти відразу ставляться на додатковий контроль, і людей змушують частіше проходити ідентифікацію», — зазначає Кущ.

Ще однією причиною для блокування карти можуть стати «дивні» доходи. «Це теж вимога НБУ, згідно з якою банк може не тільки зупинити підозрілу операцію з переведення великої суми коштів, але і заблокувати карту», — каже Кущ. У цій категорії під підозру в першу чергу потрапляють фрілансери і ті, хто не має постійного місця роботи.

Джерело: https://from-ua.com