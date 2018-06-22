Погода на июль: украинцев ждет множество сюрпризов

22.06.2018 07:24

Июль символизирует не только середину лета, но и разгар туристического сезона. Именно в это время погода подходит для отдыха на море или на природе. Что же приготовила погода украинцам?

В июле в Украине наконец-то наступит настоящая жара. Синоптики считают, что нельзя исключать и появление дождей с грозами. Американские метеорологи спрогнозировали, что на территории восточной Европы сухой знойный воздух с западной части континента столкнется с влажным средиземноморским атмосферным фронтом. Именно поэтому нас ждут грозы с молниями и осадками в виде града. Специалисты также не исключают появление пыльных вихрей и смерчей. В связи с этим на западе Украины не исключены половодья и штормовой ветер.

Прогноз украинских синоптиков схожи с западными. По их мнению, в июле в Украине будет жарко, но и дождливо. Второй летний месяц принесет целых четыре циклона: 3–5, 8–11, 19–21 и 24–27 июля. Однако распределяться они будут неравномерно: в одной области может выпасть до 40–55 мм, а в других областям не капнет.

По долгосрочным прогнозам в июле дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +28…+32ºС.

Источник: https://from-ua.com