Рекордные температуры: синоптики рассказали украинцам, к чему готовиться в июле

03.07.2019 17:00

В этом месяце большинство дней в Украине будут очень жаркими, в некоторых регионах ожидаются температурные рекорды. Как информируют replyua.net, такой прогноз дали сотрудники Гидрометцентра.

Они подчеркнули, что средняя температура в июле будет составлять от 20 до 24 градусов со знаком плюс, в горных районах она будет достигать 17 градусов, а это на два с половиной градуса выше средних значений.

«Месячное количество осадков ожидается 40-105 мм, в Карпатском регионе 108-195мм, что в пределах средних многолетних значений», - рассказали в Гидрометцентре.

Кроме того, синоптики дали прогноз по отдельным областям. В Одесской, Херсонской, Луганской и Харьковской областях в некоторые дни столбик термометра будет подниматься до отметки в 41 градус.