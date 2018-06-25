Украинским военнослужащим продлили отпуска

25.06.2018 17:10

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, продлевающий отпуска военнослужащих на время проезда на место отдыха и обратно.

В карточке соответствующего законопроекта № 5512, опубликованной на сайте Верховной Рады, сказано, что данный закон касается основных отпусков военных, не превышающий 10 дней.

При этом в них не будет учитываться время, потраченное на проезд по Украине к месту проведения отдыха и обратно, но не более двух суток в одну сторону.

Источник: https://donpress.com