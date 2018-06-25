В Украине сняли с продажи популярное обезболивающее

25.06.2018 14:17

Распоряжением Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) в стране временно сняли с продажи популярное у украинцев обезболивающее. Это таблетки Комбиспазм серии EPD18001A1, которые изготавливают в Индии в компании «Эвертоджен Лайф Саенсиз Лимпед».



Препарат запретили продавать и использовать, так как по своему составу он не соответствует требованиям, предъявляемым Гослекслужбой к лекарствам, продаваемым в стране. В документе также отмечено, что всем аптекам и аптечным киоскам надлежит немедленно снять с продажи эти таблетки. И прекратить их закупки.



В случае невыполнения этого распоряжения таблетки будут изъяты проверяющими, а администрации аптечных учреждений будут наказаны согласно законодательству Украины.

Источник: http://zi.dn.ua