Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

«Закроет небо от врага»: Порошенко передал ВСУ новую военную технику

25.06.2018 12:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Закроет небо от врага»: Порошенко передал ВСУ новую военную технику

Вооруженные Силы Украины получили новейшие образцы военной техники, которые помогут защитить небо от противника.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил: «Высокотехнологичное военное производство НПК „Искра“ базируется на использовании отечественных комплектующих, и коллектив предприятия изготавливает, в частности, передовые радиолокационные станции в формате 3D».

Глава государства отметил, что ВСУ уже получили новые образцы техники: «Мы уже передали образцы новейшей техники Вооруженным Силам. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ВСУ, военная техника, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх