Последние новости раздела
- «Закроет небо от врага»: Порошенко передал ВСУ новую военную технику12:31
- Прогноз погоды: по всей стране будет солнечно, только на западе – дожди12:12
- Украинцам грозит массовая депортация: в Раде проговорились11:50
- «Обед за 95 гривен можно не брать»: сеть возмутили «деликатесы» в поезде «Укрзализныци»11:17
- Путинские силовики задержали еще одно украинское судно в Азовском море10:41
- В центре Одессы взорвали автомобиль, есть пострадавший10:24
- В Азовском море началось нашествие ядовитых медуз. ВИДЕО10:05
- Будет только хуже: украинцев предупредили о погодном апокалипсисе09:35
- Украинцы увидят Кровавую Луну09:20
- Шахтеры требуют выплаты многомиллионной задолженности по зарплате09:05
«Закроет небо от врага»: Порошенко передал ВСУ новую военную технику
25.06.2018 12:31
Вооруженные Силы Украины получили новейшие образцы военной техники, которые помогут защитить небо от противника.
Президент Украины Петр Порошенко сообщил: «Высокотехнологичное военное производство НПК „Искра“ базируется на использовании отечественных комплектующих, и коллектив предприятия изготавливает, в частности, передовые радиолокационные станции в формате 3D».
Глава государства отметил, что ВСУ уже получили новые образцы техники: «Мы уже передали образцы новейшей техники Вооруженным Силам. Теперь она будет закрывать украинское небо от врага».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ВСУ, военная техника, Порошенко
Читайте также:
- В Украине создают резерв военной техники
- Названы причины, почему Кремль не пойдет на масштабную войну против Украины
- Захарченко на параде 9 мая в Донецке случайно “засветил” “миномет Рубана”
- Боевики похвастались "ликвидацией" военной техники ВСУ под Горловкой
- Генштаб засекретил поставки дронов и ПТРК
- Оккупанты, уже не скрываясь, стягивают силы к Донецку
- Ситуация на КПВВ: очереди на всех блокпостах 09:48
- «Жестко пошла ответка»: «третья сила» ударили по позициям «ЛНР»08:30
- Появилось фото запрещенного оружия, которым воюют боевики «ЛДНР»07:47
- Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры22:20
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Донбасс: боевики стреляют в гражданских, а те избивают боевиков21:40
- Жебривский уверяет, что боролся с контрабандой, а не покрывал ее (ВИДЕО)21:20
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Важно для жителей Донетчины: мобильный "Ощадбанк" будет принимать по сжатому графику20:40
- Медики Горловки боятся разговаривать с представителями СММ ОБСЕ20:20
- Эксперт рассказала, чем опасна сырая морковь13:08
- Что скрывает НАСА? На оригинальных снимках обнаружили следы фотошопа12:49
- «Закроет небо от врага»: Порошенко передал ВСУ новую военную технику12:31
- Прогноз погоды: по всей стране будет солнечно, только на западе – дожди12:12
- Украинцам грозит массовая депортация: в Раде проговорились11:50
- США грозится ввести новый запрет для китайских компаний11:35
- «Обед за 95 гривен можно не брать»: сеть возмутили «деликатесы» в поезде «Укрзализныци»11:17
- Мужчину избили батоном за просьбу выдать жалобную книгу. ВИДЕО11:00
- Путинские силовики задержали еще одно украинское судно в Азовском море10:41
- В центре Одессы взорвали автомобиль, есть пострадавший10:24
- Эксперт рассказала, чем опасна сырая морковь13:08
- Назван способ пить кофе, который продлевает жизнь08:48
- 9 вещей, которые необходимо сделать до 9 утра07:10
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Горловка пережила ураганный удар
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса
- Жителей подконтрольного Донбасса лишают пенсий
- В России взялись за Бородая, который разжигал пожар войны на Донбассе
- Политолог: Порошенко с помощью Путина может "отрезать" Донбасс