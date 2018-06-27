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27 июня на Земле начинается магнитная буря

27.06.2018 11:21
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27 июня на Земле начинается магнитная буря

26 июня, во вторник, активность Солнца снова возросла, из-за чего уже сегодня, 27 июня, на Землю обрушится магнитная буря. Как передает replyua.net со ссылкой на погодную службу Национального управления атмосферных и океанических исследований США, пик магнитной бури придется на среду, однако продлится она целых три дня.

Около 09 часов утра 27 июня ее сила составит 4 балла (малая буря), с 13 до 18 часов — упадет до 3 баллов, а вечером опять возрастет до 4 баллов. В ночь на четверг, 28 июня, с полуночи до 03 часов ночи сила бури будет 3 балла. Впрочем, уже ближе к обеду сила бури возрастет снова до пяти баллов, и лишь завтра вечером она должна утихнуть до двух баллов. 

По прогнозам синоптиков, 27 июня вероятность возникновения магнитного шторма достигнет 35 процентов, активной магнитной бури – 20 процентов. В четверг, 28 июня, показатели вероятности возникновения шторма и активной фазы бури незначительно повысятся. Что касается возникновения экстремального магнитного шторма, то угроза составляет всего 5 процентов. 



Теги: Донбасс, Земля, магнитная буря
 
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