В Киеве осенью пройдет бой Виталия Кличко с Ленноксом Льюисом

06.07.2018 18:10

Украинский боксер Виталий Кличко в октябре текущего года проведет бой с британцем Ленноксом Льюисом.

Отмечается, что поединок состоится в Киеве во время проведения в столице Украины конгресса Всемирного боксерского совета (WBC).

Предстоящий бой будет носить выставочный характер и состоится только в рамках благотворительного аукциона.

Известно, что 56-й конгресс WBC пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко — Леннокс Льюис состоялся 21 июня 2003 года и завершился поражением украинца техническим нокаутом. Тогда бой был остановлен по решению врача из-за сильного рассечения у Виталия. В то же время Кличко-старший лидировал по очкам на карточках всех трех судей.

Источник: https://donpress.com