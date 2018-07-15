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Неизлечимо болен жадностью: реформа Гройсмана привела украинцев в ужас

15.07.2018 13:55
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Неизлечимо болен жадностью: реформа Гройсмана привела украинцев в ужас

Украинцы не оценили надуманных оправданий премьер-министра страны Владимира Гройсмана о повышении цен на газ для населения

Стоит отметить, что глава правительства заявил, будто это сохранит граждан от нищеты.

 Как свидетельствуют комментарии читателей Politeka, украинцы гневно отнеслись к таким бессмысленным словам премьера.
«Главное, чтобы не схудал, жене парочку машин приобрел, а нам нечем будет платить за газ с 1373 пенсии», «Вы и так зажрались! Пора делиться, вы хоть раз вышли к простым людям!!!», «Все олигархи неизлечимо больные жадность! Люди — Никогда не голосуйте за олигарха», «Что теперь, то сами выбрали. Теперь только два пути, или мы их на кладбище или они нас», «Так выглядит вор детских грез», «деформаторы, может уже хватит», «Будем гройсмовать, а скоро конкретно бастовать», — пишут в комментариях.

В МВФ утверждают, что разница в ценах на голубое топливо для населения и промышленности недопустима. Экспертам Фонда уже удалось убедить Кабинет министров ввести соответствующий механизм автоматической коррекции.

Как говорится в постановлении правительства №187, тариф будет формироваться по так называемой формуле «Дюссельдорф +», то есть цена на немецком хабе + транспортные расходы и налоги.

В меморандуме с Международным валютным фондом прописана соответствующая методика. Если сделать перерасчет по указанной формуле, то окажется, что цена на газ для населения в Украине должна увеличиться почти на 70%. Кредиторы готовы смягчить требования, но для этого надо сравнить стоимость газа для населения и промышленности.

 

«Я не хочу повышать цены на газ — это может быть только вынужденный шаг для того, чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты граждан. Поэтому мы четко становимся на этой позиции. Я буду говорить с главами фракций и показывать все сценарии», — сообщил Гройсман.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, газ, повышение тарифов, Гройсман, реформы
 
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