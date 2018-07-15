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Неизлечимо болен жадностью: реформа Гройсмана привела украинцев в ужас
Украинцы не оценили надуманных оправданий премьер-министра страны Владимира Гройсмана о повышении цен на газ для населения
Стоит отметить, что глава правительства заявил, будто это сохранит граждан от нищеты.
В МВФ утверждают, что разница в ценах на голубое топливо для населения и промышленности недопустима. Экспертам Фонда уже удалось убедить Кабинет министров ввести соответствующий механизм автоматической коррекции.
Как говорится в постановлении правительства №187, тариф будет формироваться по так называемой формуле «Дюссельдорф +», то есть цена на немецком хабе + транспортные расходы и налоги.
В меморандуме с Международным валютным фондом прописана соответствующая методика. Если сделать перерасчет по указанной формуле, то окажется, что цена на газ для населения в Украине должна увеличиться почти на 70%. Кредиторы готовы смягчить требования, но для этого надо сравнить стоимость газа для населения и промышленности.
«Я не хочу повышать цены на газ — это может быть только вынужденный шаг для того, чтобы не допустить экономической катастрофы и нищеты граждан. Поэтому мы четко становимся на этой позиции. Я буду говорить с главами фракций и показывать все сценарии», — сообщил Гройсман.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, газ, повышение тарифов, Гройсман, реформы
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