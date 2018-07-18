- Кабмин распорядился провести пробную перепись населения18:50
- Приватбанк предупредил о новой схеме мошенничества17:52
- В аннексированном Крыму «Артек» превращают в военную базу17:33
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС17:18
- На Донетчине начали работу переформатированные КПВВ16:40
- В Украине проверят все детские лагеря после случаев массового отравления16:20
- Кабмин запретил госкомпаниям выплату бонусов и вознаграждений16:00
- Украине стоит готовиться к удару России с трех направления, - эксперт15:41
- В селах Донецкой области запустили социальный автобус15:20
- Беглого экс-главбуха "Укрспирта" экстрадировали из Польши в Украину15:04
В Украине объявлено штормовое предупреждение: идут грозы и шквальный ветер
Украинцев ожидают грозы и ветер скоростью 15-20 метров в секунду
До конца 18 июля в Украине, кроме крайних северных районов ожидаются грозы, а в центральных и южных областях – местами шквалы со скоростью 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Также синоптики предупредили, что 19 июля в южных и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В последующие двое суток на большей части Украины пройдут дожди, местами с грозами.
18 июля в западных областях и на севере Левобережья местами пройдут сильные дожди. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью – 14-19 градусов, дневные температуры 21-26 градусов. В юго-восточной части Украины дневные температуры 25-30 градусов.
Напомним, после недавних мощных ливней в Чернигове, которые залили улицы города, местные жители проверили состояние труб канализации – увиденное их шокировало. Сливная труба, которая во время непогоды должна выводить дождевую воду из целого микрорайона в местную реку Стрижень, забита мусором, землей и песком.
А 29 июня в Черновцах вечером сильный ливень подтопил более 20 улиц, без электроснабжения осталась значительная часть города. Мощный ливень продолжался более получаса.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, погода, штормовое предупреждение, гроза
- Ухудшение погоды: в Украине объявлено штормовое предупреждение
- В Украине на сегодня, 11 января, объявлено штормовое предупреждение
- В Украине на 27 февраля объявили штормовое предупреждение
- По всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение
- В Украине объявили штормовое предупреждение, но потепление уже близко: когда будет до +10
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС17:18
- На Донетчине начали работу переформатированные КПВВ16:40
- В селах Донецкой области запустили социальный автобус15:20
- Из Франции на Донбасс прибыла партия гумпомощи14:49
- На Донетчине воры оставили без воды почти 5 населенных пунктов14:30
- «Для победы в войне»: в Украине создан Первый отдельный батальон ДУК ПС13:53
- «Выброс газа»: в «МЧС ДНР» назвали причину смерти сотрудников КП «Вода Донбасса» в Енакиево13:25
- Несовершеннолетним начали выдавать справки переселенца13:07
- "Жахнули" по скоплению техники: в сети появилось фото мощного удара ВСУ на Донбассе12:10
- С риском для жизни: как работает КПВВ «Гнутово» под Мариуполем11:48
- Кабмин распорядился провести пробную перепись населения18:50
- Врачи: при боли в горле поможет мороженое18:30
- Советы, которые помогут побороть лень18:12
- Приватбанк предупредил о новой схеме мошенничества17:52
- В аннексированном Крыму «Артек» превращают в военную базу17:33
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС17:18
- В Грузии решили судьбу Саакашвили16:57
- На Донетчине начали работу переформатированные КПВВ16:40
- В Украине проверят все детские лагеря после случаев массового отравления16:20
- Кабмин запретил госкомпаниям выплату бонусов и вознаграждений16:00
- Врачи: при боли в горле поможет мороженое18:30
- Советы, которые помогут побороть лень18:12
- Не ежедневно: ученые рассказали, как часто нужно принимать душ12:42
- Как ведут себя в любви женщины всех знаков зодиака09:25
- Учитесь мало говорить — слова и мысли влияют на нашу жизнь08:56
- Здоровье украинцев массово уничтожает поддельное масло07:45
- Что произойдет в тот день, когда украинский флаг вернется на административные здания в Донецке, Луганске и Крыму?22:34
- Как получить свою пенсию за май-июнь?20:45
- Почему украинцы едут чистить унитазы в Прагу, а не плавят сталь в Запорожье?19:50
- Переговоры Трампа и Путина: главное13:41
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети
- Переживший клиническую смерть мужчина нарисовал загробный мир
- В "ДНР" громко объявили о начале наступления ВСУ: названо "неопровержимое" доказательство
- В Макеевке замечен состав РЖД и вагоны с пулеметчиками
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово
- Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов
- «Русским золота не надо»: в ОРДО разгорелся громкий скандал
- Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы
- В Донецке обещают падение местной мобильной связи
- У Захарченко заявили о скором возобновлении войны на Донбассе: под Докучаевском мощные взрывы. ВИДЕО