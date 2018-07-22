Очередной перерасчет пенсий: что нужно знать украинцам

22.07.2018 21:38

В Украине упростили порядок перерасчета пенсии некоторым категориям лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.Так, в соответствии с постановлением правления Пенсионного фонда от 18 мая 2018 года № 10-1 перерасчет пенсии будет осуществлен пенсионерам двух категорий, пишет Знай.

В частности, тем, которые после назначения пенсии продолжали работать и у кого не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе. А также тем, кто продолжал работать и у которых менее 24 месяцев страхового стажа. В таком случае перерасчет производится не ранее чем через два года со дня обращения за таким назначением (предыдущим перерасчетом) пенсии.

Напомним, очередным сюрпризом для украинских пенсионеров от правительства станут новые правила получения выплат: в частности, одновременно нельзя будет получать пенсию и работать.

"После проведения пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило – или ты работаешь, получаешь зарплату и выходишь на пенсию чуть позже, но пенсия у тебя будет больше. Или ты идешь сразу и получаешь пенсию, но не работаешь", - объясняет министр социальной политики Андрей Рева.

Прежде всего будет введена автоматическая норма о ежегодном перерасчете пенсий для защиты от инфляции: с учетом финансовых возможностей солидарной системы, но не менее, чем на 50% от роста среднемесячных зарплат за три года и на 50% от индекса потребительских цен.