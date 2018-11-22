Стало известно, на сколько с 1 декабря вырастет минимальная пенсия

22.11.2018 15:40

С 1 декабря 2018 года в Украине размер минимальной пенсии возрастет до 1497 гривен.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает donpress.com.

По его словам, соответствующий перерасчет будет осуществлен всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Кроме того, с 1 января 2019 года пройдет очередное повышение пенсий военным пенсионерам. Розенко отметил:

«Уже второй год подряд будут перечисляться пенсии военным пенсионерам, а это более полумиллиона наших сограждан».

Также, он добавил, что с 1 марта 2019 года состоится осовременивание пенсий для 10 млн пенсионеров:

«Для более 10 млн граждан с 1 марта 2019 состоится осовременивание пенсий. Выплаты вырастут примерно на 12−17%. И это будет происходить уже ежегодно».