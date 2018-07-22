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С начала года украинцы пересекли админграницу с Крымом 519 тысяч раз
22.07.2018 17:42
С начала 2018 года украинцы пересекли административную границу с оккупированным Крымом 519 тысяч раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе ГПСУ.
"По поездкам граждан Украины в АР Крым: за полгода было зафиксировано 519 тысяч. Мы не говорим о количестве - только о факте пересечения", - сообщили в ведомстве.
В Госпогранслужбе также отметили, что с каждым годом ГПСУ фиксирует постоянное уменьшение количества фактов въезда-выезда граждан Украины в/из Крыма.
"Например, если взять июнь этого года и июнь прошлого года, то общий пассажиропоток в Крым и из Крыма уменьшился на 6%", - подчеркнули собеседники агентства.
Теги: Донбасс, Крым, украинцы, граница
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