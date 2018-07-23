Выглядит просто смешно: в Украине отреагировали на возможные новые санкции России

23.07.2018 16:33

Единство Запада и Украины заставляет Москву нервничать, считает Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала возможное введение санкции Россией против Украины бессилием Москвы и новой атакой на суверенитет нашей страны. Об этом она сказала на церемонии открытия Национального оборонного хакатона по вопросам безопасности и обороны Украины.

Она считает, что санкции России – как прежние, так и возможные новые – "это просто смешно".

"Я думаю, что Россия реагирует на свое бессилие, потому что до сих пор продолжается единство западного мира с Украиной, и это единство и ответ на действия Российской Федерации заставляют Россию нервничать. Начиная с незаконного захвата украинских территории, с пропагандистских и информационных атак, кибернетических атак, запрета на транзит украинской продукции, создание торговых препятствий. На самом деле, это атака на суверенную независимую Украину", – сказала Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщалось в российских СМИ, правительство РФ якобы разрабатывает санкции в отношении Украины, которые затем должен утвердить президент Владимир Путин. Под ограничения должны попасть несколько сотен физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены и киевские чиновники. Одной из мер воздействия должна стать блокировка их активов в РФ.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман ответил России, что не санкции нужно вводить, а войска вывести из Украины. Он напомнил россиянам, сколько бед они натворили в Украине, и сколько погибло людей из-за российской агрессии.

Источник : https://www.segodnya.ua/politics



