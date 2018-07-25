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З’явився ще один претендент на крісло президента України
Сьогодні, 25 липня, стало відомо, що на пост президента України претендує ще один кандидат, передає replyua.net.
Колишній голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що визначився і готовий спробувати себе у ролі глави держави на чолі руху «Справедливість». Як зазначив політик, до цього кроку він зважувався кілька років. «Я вже визначився для себе. З рухом "Справедливість" ми кілька років працювали для того, щоб мати план для країни, бачення, підтримку. Ясно, що беремо участь у президентських виборах. Так", - повідомив Наливайченко.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що українці продовжують підтримувати лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко як кандидата на пост президента України. За результатами дослідження соціологічної групи Рейтинг Юлію Володимирівну підтримують 17,1% виборців. Водночас за Анатолія Гриценка готові віддати свої голоси 9,7%, Юрія Бойка - 8,9%, Володимира Зеленського - 8,5%, Олега Ляшка - 8,1%, Петра Порошенка - 7,8%, Святослава Вакарчука - 6,6% та Євгена Мураєва - 4,2%. Варто зазначити, що нинішній президент України Петро Порошенко в цьому опитуванні отримав лише 4,8%, і зайняв позицію нижче Володимира Зеленського та Олега Ляшка. Також, українці готові віддати приблизно стільки ж українському співакові Святославу Вакарчуку.
Теги: Украина, Донбасс, выборы президента
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