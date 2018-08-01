Оккупанты несут огромные потери на Донбассе: озвучена статистика за июль

01.08.2018 16:38

На протяжение июля текущего года в подразделениях подконтрольных России террористических войск самопровозглашенных «ДНР-ЛНР» ликвидирован как минимум 31 боевик. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал офицер украинской армии Анатолий «Штирлиц» Штефан.

"Эта цифра может иметь отличия в большую сторону из-за того, что главари боевиков все время скрывают потери. Российские кураторы приказывают постоянно занижать официальное количество погибших и раненых в связи с низким так называемым «призывом на военную службу по контракту» и нежеланием в последнее время защищать так называемые «границы республик»», — уточняет он. Более того, со слов Штефана, порядка 68 боевиков за минувший месяц получили множественные ранения, а небоевые потери насчитывают больше десятка террористов.



«Небоевые потери составили 12 террористов (суицид, нарушение правил безопасности, убийство по неосторожности)», — добавил он.