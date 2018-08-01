Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Оккупанты несут огромные потери на Донбассе: озвучена статистика за июль

01.08.2018 16:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты несут огромные потери на Донбассе: озвучена статистика за июль

На протяжение июля текущего года в подразделениях подконтрольных России террористических войск самопровозглашенных «ДНР-ЛНР» ликвидирован как минимум 31 боевик. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал офицер украинской армии Анатолий «Штирлиц» Штефан.

 "Эта цифра может иметь отличия в большую сторону из-за того, что главари боевиков все время скрывают потери. Российские кураторы приказывают постоянно занижать официальное количество погибших и раненых в связи с низким так называемым «призывом на военную службу по контракту» и нежеланием в последнее время защищать так называемые «границы республик»», — уточняет он. Более того, со слов Штефана, порядка 68 боевиков за минувший месяц получили множественные ранения, а небоевые потери насчитывают больше десятка террористов.

«Небоевые потери составили 12 террористов (суицид, нарушение правил безопасности, убийство по неосторожности)», — добавил он.



Теги: Донбасс, статистика, июль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх