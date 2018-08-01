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Сегодня абитуриенты получат рекомендации к зачислению на бюджет, – Минобразования
Сегодня, 1 августа, станет известно, кто из абитуриентов получил рекомендацию к зачислению на бюджет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
«Речь идет о поступающих после школы на бакалавра, а также магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления. Распределение бюджетных мест будет происходить по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа», – отметили в пресс-службе.
Отмечается, что у тех абитуриентов, которые будут рекомендованы на бюджет, в электронном кабинете напротив одного из заявлений появится статус «Рекомендован к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)». Таким поступающим нужно будет выполнить требования к зачислению до 18 часов 6 августа, в частности подать оригиналы документов. С их перечнем, а также другими условиями можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в приемные комиссии.
После выполнения требований статус электронного заявления долен измениться на «Включено в приказ». В вузе издается приказ о зачислении.
«Если же абитуриент не выполнит требования, то его рекомендация аннулируется, а статус электронного заявления меняется на "Исключено из списка рекомендованных (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)"», – подчеркнули в пресс-службе.
У тех, кто не получит 1 августа рекомендацию на бюджет, напротив всех заявлений останется статус «Допущен к конкурсу». Такие абитуриенты автоматически участвуют в конкурсе на контракт.
«После зачисления на бюджет – 7 августа – будет происходить предоставление рекомендации к зачислению на контракт. В случае ее получения статус электронного заявления поступающего меняется с "Допущен к конкурсу" или "Допущен к конкурсу (обучение за средства физических и / или юридических лиц)" на "Рекомендован к зачислению (обучение за средства физических и / или юридических лиц)". После 7 августа также состоится перевод на вакантные места государственного, регионального заказа и на места за счет целевых льготных государственных кредитов. Он должен пройти до 18 августа», – отметили в пресс-слжубе.
Право на перевод по всем специальностям у абитуриентов, которые имеют специальные условия на участие в конкурсе. Перевестись вправе также абитуриенты, которые не были рекомендованы по широкому конкурсу на бюджетные места, но только по тем специальностям, которым предоставляется особая поддержка.
Для перевода поступающие предварительно должны быть зачислены на обучение на контракт.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, бюджет, абитуриент, Минобразования
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