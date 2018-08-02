Синоптики рассказали, какая погода будет в пятницу

02.08.2018 19:38

Как сообщает Гидрометеоцентр, в пятницу, 3 августа, в Украине без осадков, на юге до +32°.

На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +32°.

На западе Украины переменная облачность. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура до +30°.



