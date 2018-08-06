- Для Украины наступит самый опасный период в нашей истории, – Тука10:09
- Экономист спрогнозировал курс доллара на следующей неделе09:15
- В Славянске прошел «Городской пикник»08:17
- Продаем быстро: куда подать объявление и как правильно составить 08:01
- Коктебель может остаться без туристов на несколько лет07:46
- Под Хмельницким обнаружен контейнер с радиацией .07:34
- Смерть постигла на "гражданке": в Лисичанске трое пьяниц забили до смерти бойца ВСУ 07:16
- Герман: в Украине в каждом министерстве и департаменте сидит смотрящий от Запада07:00
- «Нас не победить»: известный воин АТО рассказал о превосходстве Украины 22:31
- Сукачев поддержал аннексию Крыма: На Майдане булочки американцы раздают – значит, через месяц там будет стоять флот НАТО 22:05
Для Украины наступит самый опасный период в нашей истории, – Тука
С началом предвыборной кампании (с сентября этого года) Украину ожидает тяжелый период в истории. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, пишет «Апостроф».
«Наиболее тяжелый период в современной истории Украины начнется приблизительно в сентябре этого года. С одной стороны накладывается агрессия Российской Федерации и окончание чемпионата мира по футболу. У Путина абсолютно развязаны руки», – сказал он.
«С другой стороны, будет рост популистских настроений в Европейском Союзе, а ни для кого не является секретом, что популистские партии, как правило, крайне левые или крайне правые, сотрудничают с Российской Федерацией. То есть можно утверждать, что прорастают пророссийские настроения в Европе», – добавил Тука.
Кроме того, замминистра выразил убеждение, что сыграет на руку Путину еще один фактор. «Плюс мы сейчас входим в опасный для нас, но очень привычный турбулентный период, – избирательная гонка», – сказал он.
«На фоне всех этих факторов мы сделали вывод, что примерно с сентября для Украины наступит самый опасный период в нашей истории. У нас нет никаких сомнений, что Россия будет активно действовать в своих интересах, используя наши внутренние противоречия и слабость для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. И одним из направлений может быть такой комплекс действий, как нападения на активистов», – резюмировал Тука.
Источник : https://dnews.dn.ua/
Теги: Украина, Донбасс, опасность, история
- Донецку дали семь лет на обоснование строительства метро
- Президент обругал министра, обручил три пары,а также задумал связать дорогой Донецк и Луганск
- Расписались в бессилии: в ЛНР признали катастрофическую ситуацию в экономике
- Жителям Донбасса задолжали почти 180 миллионов гривен
- «Ощадбанк» заберет миллион счетов у... коллег
- Приплыли. Евро перевалили за двенадцать
- На Донбассе против Украины воюет резервная армия России, – эксперт10:35
- На пляже Песчаный чуть не утонул посетитель музыкального фестиваля,- ФОТО10:17
- Чешут за ушком и прилично кормят: На позициях украинских бойцов живет «шоколадный» щенок (Фото)09:46
- На Донетчине стая собак растерзала домашнее животное09:33
- В Луганской области идет "охота" на патриотов21:36
- Парубий: Судьба закона "об особом статусе Донбасса" будет зависеть от партнеров Украины20:06
- Переселенцам: Как получить ID-паспорт при достижении 14 лет19:05
- Дончане поделились фотографиями «хозяйствования» оккупационных «властей ДНР»18:41
- Война не преграда! Молодежь, живущая по разные стороны фронта, общается и дружит. ВИДЕО17:53
- В Украине появилось еще одно поколение «детей войны». ВИДЕО17:25
- На Донбассе против Украины воюет резервная армия России, – эксперт10:35
- На пляже Песчаный чуть не утонул посетитель музыкального фестиваля,- ФОТО10:17
- Для Украины наступит самый опасный период в нашей истории, – Тука10:09
- Чешут за ушком и прилично кормят: На позициях украинских бойцов живет «шоколадный» щенок (Фото)09:46
- На Донетчине стая собак растерзала домашнее животное09:33
- Экономист спрогнозировал курс доллара на следующей неделе09:15
- Утерли нос европейцам и завоевали два "золота" - подробности достижений Украинских пловцов 09:00
- В Конго 33 человека погибли от вируса Эбола08:36
- В Славянске прошел «Городской пикник»08:17
- Продаем быстро: куда подать объявление и как правильно составить 08:01
- 6 пугающих звуков, которые должны обеспокоить каждого водителя20:40
- Ученые рассказали, чем опасно курение кальянов15:14
- Отбирают жилье у хозяев: В Украине запущена новая волна «страшилок» о переселенцах08:47
- Как переселенцу избежать платных услуг, навязываемых «Ощадбанком»21:59
- Нас дурять! Названо 15 медпрепаратів, які не працюють20:54
- Отказ от алкоголя: названа опасность15:25
- Из чего на самом деле изготовляют лапшу быстрого приготовления?14:59
- ПРАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСИРУЕТ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ18:50
- Как трудоголику научиться отдыхать: семь лайфхаков13:42
- Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса21:01
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- Пересечение КПВВ: Почему не пропускают микроавтобусы и грузовой транспорт?
- "Сильные прилеты, гремят взрывы"! В Донецке была адская ночь
- В Донецке странно начали «выгорать» «флаги ДНР»
- В "ДНР" началась "предвыборная кампания". Стали известны конкуренты Захарченко
- Осенью Киев объявит решение по Донбассу: в ВР выступили с важным заявлением
- "Отдых" в Седово: на въезде на "курорт" около 100 машин, на пляжах ужасная вонь
- Пенсионерам в ОРДО не будут засчитаны годы работы на подконтрольной Украине территории
- Оккупационные «власти ДНР» не считают в пенсионный стаж время работы в Украине