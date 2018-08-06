Для Украины наступит самый опасный период в нашей истории, – Тука

06.08.2018 10:09

С началом предвыборной кампании (с сентября этого года) Украину ожидает тяжелый период в истории. Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, пишет «Апостроф».

«Наиболее тяжелый период в современной истории Украины начнется приблизительно в сентябре этого года. С одной стороны накладывается агрессия Российской Федерации и окончание чемпионата мира по футболу. У Путина абсолютно развязаны руки», – сказал он.

«С другой стороны, будет рост популистских настроений в Европейском Союзе, а ни для кого не является секретом, что популистские партии, как правило, крайне левые или крайне правые, сотрудничают с Российской Федерацией. То есть можно утверждать, что прорастают пророссийские настроения в Европе», – добавил Тука.

Кроме того, замминистра выразил убеждение, что сыграет на руку Путину еще один фактор. «Плюс мы сейчас входим в опасный для нас, но очень привычный турбулентный период, – избирательная гонка», – сказал он.

«На фоне всех этих факторов мы сделали вывод, что примерно с сентября для Украины наступит самый опасный период в нашей истории. У нас нет никаких сомнений, что Россия будет активно действовать в своих интересах, используя наши внутренние противоречия и слабость для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. И одним из направлений может быть такой комплекс действий, как нападения на активистов», – резюмировал Тука.

Источник : https://dnews.dn.ua/