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Эксперт: «Фактически украинские гастарбайтеры стали двигателем экономики Украины»
Главный источник получения валюты Украиной – это экспорт рабочей силы, хотя многие отрицают этот факт.
Как передает replyua.net, такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал эксперт Александр Охрименко.
«И этот фактор будет еще усиливаться в ближайшие десятилетия… Поймите, если бы не было денег гастарбайтеров, то курс доллара в Украине был бы давно более 50 грн за доллар», - пишет эксперт. По его словам, именно благодаря заробитчанам в первом квартале текущего года рост ВВП в Украине достиг 3,1 процента. И именно благодаря заробитчанам Украина выплатила по старым кредитам Международного валютного фонда почти миллиард долларов. При этом благодаря все тем же заробитчанам курс гривны остается стабильным. Пользователи активно комментируют пост.
«До тех, пор, пока руководство страны будет отпугивает деньги внутри страны, населению не остается другого способа, как искать деньги в более свободных или более богатых краях», «Этот ресурс поступления валюты временный, люди будут легализироваться за границей и забирать семьи», «Я не ругаюсь, но это не заслуга государства, люди выехавшие на вынужденные заработки, государству не нужны», - пишут пользователи.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, гастарбайтер, двигатель
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