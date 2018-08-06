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Новые правила безвиза.Изменение правил вьезда в Шенгенскую зону
Что надо знать о новых правилах безвиза?
В июле Европарламент дал «зеленый свет» проекту новой системы пограничного контроля на территории ЕС. Она предусматривает введение электронной анкеты, которую нерезиденты должны заполнять перед поездкой в Евросоюз, и призвана предотвратить попадание в Шенген преступников. Несмотря на то, что новые правила еще согласовываются, они уже обросли рядом мифов и вымыслов: от необходимости покупать дорогое разрешение на путешествие до отмены безвиза. Что на самом деле предполагает электронная система, узнавали эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.
Как изменятся правила въезда в Шенгенскую зону? Согласно проекту, новая европейская система дорожной информации и авторизации (ETIAS) предусматривает введение электронной анкеты для граждан, планирующих путешествие в рамках безвизового режима. Стоимость авторизации – 7 евро. Однако эти 7 евро не будут взимать перед каждой поездкой, разрешение на въезд будет действовать 3 года или до окончания срока действия паспорта.
Путешественники должны будут ввести в электронную систему паспортные данные, информацию о месте проживания, уровень образования и род занятий, контактные данные, а также указать первую страну Шенгенской зоны, которую планируют посетить. Также нужно будет ответить на ряд вопросов – о наличии судимости, пребывании в зонах конфликта или войны, правонарушениях и высылке из стран ЕС.
Эксперты отмечают, что заполнение электронной анкеты – это ни в коем случае не возврат к «визовым временам». Не нужно будет справок с работы или банка. Главная цель такой авторизации – обезопасить ЕС от преступников и террористов. Система будет проверять информацию по ряду баз данных: Шенгенской визовой информационными системами, системой «въезд-выезд», базами Интерпола и Европола.
Если нарушений не будет выявлено, система в течение нескольких минут выдаст автоматическое сообщение об оформлении разрешения. Эксперты уверены, что для законопослушных граждан заполнение анкеты будет формальностью.
Кого коснутся изменения? Нововведения будут касаться не только Украины, но и всех стран, которые не являются членами ЕС. Заместитель директора ОО «Европа без барьеров» Екатерина Кульчицкая уверяет, что не стоит слушать тех, кто уже окрестил новые правила «платным безвизом» для украинцев.
«Это миф, что Европейский союз пытается наказать Украину за какие-то нарушения, потому что так называемый «платный безвиз» – это на самом деле новая система предварительной авторизации, которая будет введена для всех граждан безвизовых стран, а таких для ЕС больше 60. В них входят и Украина, и Грузия, и Молдова, и США, и Канада, и еще группа стран», – объясняет Кульчицкая.
О том, что украинцам нечего волноваться, неоднократно говорил и Президент Петр Порошенко.
«Не слушайте тех, кто пытается накаркать приостановление безвиза. Это тот же самый круг «прогнозистов», которые предсказывали, что нам его никогда не дадут, – подчеркнул глава государства. – Я не допущу никаких действий, которые дали бы основания поставить под сомнение наше право на безвиз».
Когда заработают новые правила? Предложенные изменения вступят в силу не раньше 2021 года. На первом этапе система заработает в аэропортах, чуть позже – в пунктах пересечения границы автомобилем и поездом. По словам экспертов, запуск системы не будет происходить быстро, поскольку требует значительных финансовых вложений и обновления программного обеспечения.
Новые правила должен еще поддержать Совет министров ЕС, после чего они будут опубликованы в официальном журнале. Система авторизации должна сделать путешествия по Европе более безопасными.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Украина, Донбасс, правила, Шенгенская зона, безвизовый режим
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