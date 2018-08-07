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Россия готовит массовые провокации и захват Херсона: генерал ВСУ Романенко сделал громкое заявление
Экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко заверил, что Россия будет пытаться всеми способами повлиять на президентские выборы в Украине и готова реализовать план по захвату Херсонской области.
Об этом он рассказал в интервью изданию "Факты", передает "Диалог.UA".
По его словам, Москва готова осуществить вмешательство в президентскую кампанию в Украине 2019 года, данная информация уже является фактом, который обсуждают многие ныне оживившиеся прокремлевские общественные активисты и политики.
Фокус состоит в том, что Кремлю более выгодно обеспечить победу своих кандидатов на пост президента или же проспонсировать парламентскую кампанию, нежели продолжать воевать с Украиной на Донбассе.
Более того, ситуация в аннексированном Крыму оставляет желать лучшего: оккупант не способен обеспечить полуостров водным ресурсом, поэтому Москва рассматривает возможность захвата некоторых украинских территорий.
В частности, у России есть уже разработанный план по оккупации Херсонской области. Впрочем, Украина в таком случае может дать агрессору очень жесткий отпор, отмечает Романенко.
Также генерал подчеркнул, что Украина в случае обострения военного конфликта с Россией будет вынуждена действовать крайне жестко.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Херсон, Херсонская область, выборы президента, захват, ВСУ
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