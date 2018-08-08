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Які ліки заборонили в Україні: повний список
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками продовжує встановлювати заборони на ліки, які містять небезпечний порошок, а також ліки, які не відповідають основам законодавства.
Про це інформує Держлікслужба.
У 2018 році в Україні заборонили такі препарати:
Антибіотики:
«Ауроксон», антибіотик для лікування інфекцій дихальних шляхів («Ауробіндо Фарма Лтд», Індія);
«Офлоксин 200», антибіотик для лікування інфекцій (компанія «Зентіва» з Чехії);
Вакцини:
«Еувакс В», вакцину для профілактики гепатиту В, («LG Life Sciences, Ltd.», Корея);
«Імовакс поліо», вакцина для профілактики поліомієліту (Санофі Пастер, Франція);
«Приорікс», вакцина від кору («Фідія Фармацеутіці С.П.А.», Італія);
Вакцина від БЦЖ, ліорфілізована/bcg vaccine freeze-dried серії 292 проти туберкульозу, (BB-NCIPD ltd., Болгарія);
Вакцина для профілактики дифтерії, правця та кашлюку (Серум Інститут Індії ПВТ. ЛТД., Індія);
Вітаміни:
«Кальцикер» для профілактики дефіциту кальцію («Індоко Ремедіс Лімітед», Індія);
Антисептики:
«Спирт Етиловий» 70%, «Укрспирт»
«Етанол» 70 %, (ПП «Кілафф», Україна)
Розчин для ін’єкцій:
«Актемра» розчин для ін’єкцій, який виготовляла Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія.
«Артифрин-Здоров’я Форте», розчин для інфузій (Товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна).
«Гідроксипрогестерон капронат», розчин для ін’єкцій олійний (Стероїд C.п.А., Італія);
«Натрію Хлорид», розчин для ін’єкцій (ТзОВ фірма «Новофарм-Біосинтез», Україна).
«Новокаїн-Дарниця» серії VU 181217, препарат для анестезії («Фармацевтична фірма» Дарниця», Україна);
«Но-Х-ша» розчин для ін’єкцій від спазмів (АТ «Лекхім-Харків»);
«Ультравіст 370», розчин для інфузій (введення рідини), (Байєр Фарма АГ, Німеччина);
«Хуміра», розчин для ін’єкцій (Еббві Біотекнолоджі ГмбХ, Німеччина);
«Ультравіст 370», розчин для інфузій, (Байєр Фарма АГ, Німеччина).
«Розчин Рінгера», (ТОВ «Юрія-Фарм», Україна).
Ліки для діабетиків:
«Метформін», таблетки для зниження цукру в крові («Індоко Ремедіс Лімітед»);
Серцево-судинні захворювання:
«Амлосартан», таблетки від есенціальної гіпертензії (ПАТ «Фармак», Україна);
Валсартан» порошок (субстанція) у пакетах поліетиленових від високого тиску (Жейзян Хуахай Фармасьютікал Ко., Лтд (Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd), Китай)
«Ванатекс», «Ванатекс Комбі» від тиску (Фармацевтичний завод «ПОЛЬФАРМА» С.А.);
«Вазар» для лікування артеріальної гіпертензії та серцевої недостатності (Актавіс ЛТД Мальта);
«Діфорс», «Діокор» та «Діокор Соло» від гіпертензії (ТОВ «Фарма Старт»);
«Ізо-Мік», препарат для сердечників (українська фармацевтична компанія «Мікрохім»);
«Корсар», ліки від артеріальної гіпертензії (ПАТ «Фармак», Україна);
«Лізоретик», препарат для лікування артеріальної гіпертензії (Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія);
«Тіара Дуо», «Тіара Тріо», ліки від тиску (ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»);
Спазмалітики:
«Ацетилсаліцилова кислота» (аспірин) («Лубнифарм», Україна); «Долоксен», таблетки проти болю («Індоко Ремедіс Лімітед», Індія);
Від хвороб горла та носа:
«Амброксол», таблетки від кашлю («Лекхім-Харків»);
«Стрепсілс з ментолом та евкаліптом» льодяники серії DG546 від болю в горлі, (Реккітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед, Велика Британія).
Шлунково-кишковий тракт:
«Еспікол Бебі» для лікування порушень з боку травного тракту («Індоко Ремедіс Лімітед», Індія);
«Ентерожеміна», ліки від дисбактеріозу кишківнику («Санофі С.п.A.», Італія);
«Ентеросгель ЕкстраКапс», ліки від отруєння (ПрАТ «ЕОФ «Креома-Фарм»);
Від інфекцій:
«Ламідерм» крем проти грибкових інфекцій шкіри («Індоко Ремедіс Лімітед», Індія);
«Неотрізол», препарат від гінекологічних інфекцій («Евертоджен Лайф Саенсиз Лімітед»);
Хвороби нервової системи:
«Нейровітан», таблетки для лікування захворювань нервової системи («Хікма Фармасьютикалз Ко. Лтд.», Йорданія);
«Фенобарбітал», ліки від епілепсії (Хармен Фінохем Лтд., Iндiя).
Від травм:
«Диклобене» пластир, серії: Меркле ГмбХ, Німеччина, Тейка Фармасьютикал Ко., Лтд., Японія, Німеччина/ Японія;
Від онкозахворювань:
Порошок OPDIVO проти пухлин («Bristol Myers Squibb», Німеччина).
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, запрет, лекарства
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