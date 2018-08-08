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Выход на пенсию: сколько стажа реально необходимо

08.08.2018 21:49
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Выход на пенсию: сколько стажа реально необходимо

Чем больше человек работал, тем раньше он сможет уйти на заслуженный отдых

Принятая Верховной Радой пенсионная реформа не предусматривает прямого повышения пенсионного возраста. Но некоторым украинцам все же придется отложить выход на заслуженный отдых, так как в стране вводятся требования к страховому стажу.

Изменять нормы будут вводиться поэтапно, пишет Сегодня.

Так, изначально для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет стажа. При стаже 15-25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, менее 15 лет — в 65 лет. Однако нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года.

Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. В Пенсионном фонде прогнозируют, что к этому моменту такой стаж будут иметь лишь 45% украинцев, то есть остальные 55% выйдут на пенсии уже позже 60 лет.

Люди, у которых нет страхового стажа, могут претендовать на соцпомощь при достижении 63 лет. Объем помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера. При наличии минимум 40 лет стажа уйти на пенсию получится раньше 60 лет.

В целом, чтобы иметь право на пенсию понадобится 15 лет стажа. Правда, отправиться на заслуженный отдых придется не в 60 лет, а позже.

Кроме того, в парламенте решили оставить возможность для каждого украинца докупить себе страховой стаж. При этом один год будет стоить почти 17 тыс. грн, а 5 лет (максимальное количество) — 84 480 грн.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, пенсия, стаж, реформы
 
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