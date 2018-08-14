Как на сковородке: синоптики предупредили об аномальной жаре

14.08.2018 15:03

Последний месяц календарного лета, вероятно, решил отыграться за весь сезон: изнуряющая жара, которая сейчас наблюдается практически по всей территории Украины, в ближайшую неделю не сдаст своих позиций и будет только нарастать. Когда стоит ожидать передышки и прохлады, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра, в среду, 15 августа, в центре и на севере Украины температура воздуха поднимется днем до 31-34 градусов выше нуля, а ночью упадет до 20 с отметкой "плюс". Немного прохладнее будет на Западной Украине: 24-26 тепла днем и около 15-17 градусов в ночное время суток. Кроме того, в этот день на западе синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. А вот на юге и востоке страны будет практически как на сковородке: 32-36 днем и около 20 градусов тепла в ночное время суток.

В четверг, 16 августа, осадки пройдут не только на западе страны, но и переместятся на север, в частности, в Киевскую область. Дожди немного снизят температуру: на западе и севере днем стоит ожидать около 24-28 градусов тепла, а ночью столбик термометра покажет 18-20 выше нуля. А вот на юге и востоке жара не отступит: синоптики прогнозируют на этих территориях до +36 градусов днем и 21 градус тепла ночью.

Самый жаркий день в неделе ожидается в пятницу, 17 августа. Запад продолжат заливать дожди на фоне дневных 25-27 градусов и 14-17 тепла ночью, а вот на юге и востоке, хоть и не будет уже +36, а всего лишь 32-34, но на небе, по прогнозам синоптиков, в этот день не стоит ждать не единого облачка – полная ясность. Соответственно, спрятаться от палящего солнца будет куда сложнее. На севере и в центре Украины в этот день также будет максимально ясно и около 27-29 градусов выше нуля днем и 17-19 ночью.

В субботу, 18 августа, метеокартина по стране практически не изменится, только небо затянет легкими облаками, а к списку западных регионов, где в этот день не прекратятся дожди, добавится еще и Одесская область.

По словам заведующей отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, ближайшие дни ожидаются одними из самых жарких в году.

"В ближайшие дни, в особенности 15 и 16 августа, ожидается самая высокая температура за все лето. Это связанно с субтропическим антициклоном, который сейчас определяет погоду практически на всей территории Европы, - пояснила "Апострофу" Балабух. – Если говорить об особенностях этого лета, то влияние субтропических антициклонов, которые продолжительное время находятся на большой территории, привело к аномально высокой температуре. Мы знаем, например, о +46 в Португалии, довольно высокой температуре во Франции, которая привела к пожарам и очень большой смертности. Как раз такой антициклон и определяет сейчас погоду в Украине. Но проблема еще в том, что у нас будут не только жаркие дни, но и очень жаркие ночи: в ночное время суток температура будет выше 20 градусов, а это уже тропическая ночь".

А вот ожидать скорого похолодания не стоит.

"Ближе к выходным температура постепенно начнет снижаться, но высокие показатели температур будут сохраняться до конца месяца. В отдельные дни возможны снижения температуры, но ожидать ощутимой смены погоды до конца месяца не стоит", - резюмировала Вера Балабух.