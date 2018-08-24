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Цены на газ в Украине: кто не сможет получить субсидию
Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому с 1 октября 2018 года отменяются или не будут выдаваться субсидии тем потребителям, которые не установили счетчики газа.
Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 августа, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на текст постановления, который есть в распоряжении редакции.
"Льготы и субсидии на оплату услуг по поставке и распределению природного газа с 1 октября 2018 года в объеме установленных социальных нормативов не предоставляются потребителям, которые не обеспечили самостоятельной установки индивидуальных приборов учета природного газа и письменно отказались от их установки за счет средств государственного бюджета или собственных средств операторов газораспределительных систем", - говорится в постановлении правительства.
Таким образом правительство пытается стимулировать процесс установки газовых счетчиков.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, цена, газ, субсидия
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