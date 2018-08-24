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СМИ сообщили о страшном ЧП на популярном украинском курорте

24.08.2018 15:30
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СМИ сообщили о страшном ЧП на популярном украинском курорте

Накануне, 23 августа, в колодце канализационного коллектора в Миргороде было обнаружено тело пропавшей 37-летней местной жительницы, которую правоохранители искали на протяжение 5 дней. Как передает replyua.net со ссылкой на «Факты», молодая женщина отдыхала с друзьями в кафе, однако домой со встречи не вернулась.

Было установлено, что она была изнасилована и убита. Затем тело сбросили в канализационный колодец недалеко от развлекательного центра в центральной части курорта, где как правило довольно многолюдно.

«По той причине, что кафе работает до 23 часов, а убийство произошло позже, никто из отдыхающих и сотрудников здравницы не мог предоставить полиции важных сведений. А 23 августа мастер тепловых сетей сообщил, что нашел тело женщины», - рассказала инспектор Миргородского отдела Нацполиции в Полтавской области Лариса Петренко. Также известно, что у погибшей осталась 17-летняя дочь, которую она после развода с мужем воспитывала одна. 



Теги: Донбасс, убийство, Мирноград
 
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