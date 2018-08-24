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Во время выступления Порошенко солдат почетного караула потерял сознание

24.08.2018 17:45
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24 августа В Киеве проходит самый масштабный военный парад за всю историю Украины. Во время речи Президента Петра Порошенко одному из солдатов почетного караула стало плохо и он потерял сознание.

Инцидент произошел около 10:35. Об этом Информатор сообщает с места события.

Военного, который потерял сознание, успели подхватить люди, стоявшие рядом. Солдата увели. А позже заменили почетный караул.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, солдаты, парад, День Независимости, Порошенко, военный парад
 
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