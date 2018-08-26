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В «ЛНР» открывают «казачьи классы»
26.08.2018 16:00
В школах на неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области будут открыты 23 «кадетских казачьих класса», сообщают местные интернет-издания.
На сегодняшний день на территории «ЛНР» действуют уже 11«кадетских казачьих классов», но скоро их может стать 23.
В «министерстве образования ЛНР» рассказали, что в «кадетских казачьих классах» дети станут учиться весь день. Затем у школьников будет «воспитательный компонент», который состоит из физических нагрузок и строевой подготовки. Также вводятся дополнительные уроки физкультуры и истории казачества на Луганщине.
Обучаться в «классах» могут и мальчики, и девочки.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, дети, ЛНР, казаки
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