Цена подскочила за сутки: на украинских АЗС резко подорожал бензин

29.08.2018 20:17

В Украине в среду, 29 августа, средняя цена всех видов бензинов и дизельного топлива выросла на 44 копейки за литр.

Как пишет UBR, ключевым фактором подорожания стал резкий рост цен в сетях группы "Приват": Авиас и Укрнафта, которые повысили стоимость литра всех видов горючего сразу на 1 грн.

Кроме "приватовских" заправок, подтянули цены в пределах 10-24 копеек ряд других сетей: Катрал, Mango и Amic. Таким образом средняя цена А95 бензина в украинской рознице подскочила до 30,08 грн/л. А дизелем заправляют в среднем по 27,88 грн/л.

Подорожание эксперты объясняют преимущественно ростом курса доллара. Только за последние 7 дней официальный курс НБУ поднялся на 25 копеек, до 28,05 грн/$.

Источник: https://antikor.com.ua