Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Осталось самое малое: в МИД подготовили документы о разрыве дружбы с РФ

31.08.2018 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Осталось самое малое: в МИД подготовили документы о разрыве дружбы с РФ

Во внешнеполитическом ведомстве Украины подготовили пакет документов для денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Как информирует replyua.net со ссылкой на «РБК-Украина», об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

В частности, в сообщении Климкина говорится: «Эти документы уже подготовлены. Это всегда было нашей позицией. В ближайшие дни мы внесем его формально». При этом глава украинской дипломатии добавил, что «Россия нарушила все, что возможно в этом договоре».

Напомним, ранее вчера издание уже сообщало, что Верховный главнокомандующий ВСУПетр Порошенко поручил ведомству Климкина подготовить все необходимые для разрыва договора о дружбе с РФ документы. В свою очередь Павел Климкин поспешил заявить, что наша страна до сентября месяца текущего года сообщит государству-агрессору Российской Федерации о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Согласно его словам, Порошенко поручил до 30 сентября уведомить Россию о разрыве договора о дружбе.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, МИД, договор, дружба
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх