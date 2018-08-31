Осталось самое малое: в МИД подготовили документы о разрыве дружбы с РФ

31.08.2018 08:00

Во внешнеполитическом ведомстве Украины подготовили пакет документов для денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Как информирует replyua.net со ссылкой на «РБК-Украина», об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.



В частности, в сообщении Климкина говорится: «Эти документы уже подготовлены. Это всегда было нашей позицией. В ближайшие дни мы внесем его формально». При этом глава украинской дипломатии добавил, что «Россия нарушила все, что возможно в этом договоре».



Напомним, ранее вчера издание уже сообщало, что Верховный главнокомандующий ВСУПетр Порошенко поручил ведомству Климкина подготовить все необходимые для разрыва договора о дружбе с РФ документы. В свою очередь Павел Климкин поспешил заявить, что наша страна до сентября месяца текущего года сообщит государству-агрессору Российской Федерации о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Согласно его словам, Порошенко поручил до 30 сентября уведомить Россию о разрыве договора о дружбе.