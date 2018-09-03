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В Украине засекретили информацию о разрыве ж/д сообщения с Россией
Предложения Министерства инфраструктуры, касающиеся разрыва железнодорожного сообщения с Российской Федерацией, засекретили.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в ответе ведомства на запрос «Українських Новин», сообщает издание сегодня, 3 сентября. Согласно информации министерства, что упомянутый документ содержит в себе информацию с ограниченным доступом и ему присвоен гриф «Для служебного пользования».
Как известно, в середине прошлого месяца министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что возглавляемое им ведомство намерено прекратить пассажирские железнодорожные перевозки в/из России.
Спустя некоторое время в Киеве заявили, что также хотят прекратить автобусное сообщение с РФ. «Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом однозначно правильное решение министерства инфраструктуры. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения», - написал Омелян на своей странице в соцсети.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, железная дорога, поезда
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