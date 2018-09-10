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Очень холодно и сильные дожди: синоптики обновили прогноз

10.09.2018 10:17
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Очень холодно и сильные дожди: синоптики обновили прогноз

В самом начале этой недели в Украину придет циклон, который принесет с собой серьёзное похолодание, а также сильные дожди, местами с грозами. 

Как сообщает replyua.net со ссылкой на данные Гидрометцентра, 10 сентября, в понедельник, дожди накроют почти все регионы страны, а на западе погода будет максимально прохладной. В дневные часы воздух будет прогреваться всего до 18-22 градусов, ночью будет холодно, а во Львовской области и вовсе синоптики прогнозируют всего 10 градусов. На севере и в центре Украины в дневные часы ожидается не выше 22 градусов тепла и лишь в Сумской области воздух может нагреться до 24 градусов. При этом везде пройдут дожди с грозами. На востоке сохранится довольно теплая погода, днём до 26 градусов тепла, однако и туда доберутся сильные дожди. 

На юге также похолодает. Интересно, что в Запорожской области пока воздух будет нагреваться до 26 градусов, так же как и в Херсонской, а в Николаевской похолодает до 21-23 градусов. Самая холодная погода в Украине прогнозируется в Одесской области. В понедельник синоптики прогнозируют всего 17-19 градусов. Везде пройдут дожди. 



Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
 
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