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Владелец «Киевстара» продал свой бизнес в Италии
Телекоммуникационный холдинг VEON завершил сделку по продаже 50% акций в итальянской Wind Tre своему партнеру CK Hutchison Holdings Ltd. Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга, информирует агентство
Согласно сообщению, сумма сделки составила 2,45 млрд евро ($2,9 млрд). В VEON отмечают, что продажа Wind Tre позволит упростить структуру группы и сфокусироваться на развивающихся рынках.
Отметим, VEON принадлежит украинский мобильный оператор «Киевстар». Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в российскую «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров — ей принадлежит 47,9% акций, еще 19,7% владеет норвежский холдинг Telenor.
Ранее сообщал, что Хозяйственный суд города Киева подтвердил правомерность наложения Антимонопольным комитетом Украины штрафа на «Киевстар» за предоставление недостоверной информации о тарификации звонков абонентов.
До этого суд приостановил решение АМКУ оштрафовать «Киевстар» на сумму 21 млн грн за нарушение принципов тарификации звонков.
Напомним, «Киевстар» с 1 мая повысил тарифы контрактных и корпоративных абонентов на 30-50% в связи с запуском 4G.
Кроме того «Киевстар» поддерживает инициативу ввести обязательную регистрацию абонентов.
Источник: https://antikor.com.ua с ссылкой на SKELET-info
Теги: Донбасс, Италия, бизнес, Киевстар
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