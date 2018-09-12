Владелец «Киевстара» продал свой бизнес в Италии

12.09.2018 08:15

Телекоммуникационный холдинг VEON завершил сделку по продаже 50% акций в итальянской Wind Tre своему партнеру CK Hutchison Holdings Ltd. Об этом сообщается в пресс-релизе холдинга, информирует агентство

Согласно сообщению, сумма сделки составила 2,45 млрд евро ($2,9 млрд). В VEON отмечают, что продажа Wind Tre позволит упростить структуру группы и сфокусироваться на развивающихся рынках.

Отметим, VEON принадлежит украинский мобильный оператор «Киевстар». Крупнейшим акционером VEON является LetterOne, входящая в российскую «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров — ей принадлежит 47,9% акций, еще 19,7% владеет норвежский холдинг Telenor.

Ранее сообщал, что Хозяйственный суд города Киева подтвердил правомерность наложения Антимонопольным комитетом Украины штрафа на «Киевстар» за предоставление недостоверной информации о тарификации звонков абонентов.

До этого суд приостановил решение АМКУ оштрафовать «Киевстар» на сумму 21 млн грн за нарушение принципов тарификации звонков.

Напомним, «Киевстар» с 1 мая повысил тарифы контрактных и корпоративных абонентов на 30-50% в связи с запуском 4G.

Кроме того «Киевстар» поддерживает инициативу ввести обязательную регистрацию абонентов.

Источник: https://antikor.com.ua с ссылкой на SKELET-info