- Госпогранслужба отправляет морской спецназ в акватории Черного и Азовского морей11:15
- Ситуация в зоне ООС накалена, ВСУ держат оборону: российские наемники и боевики считают убитых и раненых 11:00
- ООН направила на неподконтрольный Донбасс грузовик с медицинскими товарами10:45
- Арестович: Порошенко победит на выборах в 2019 году этому есть всего одно объяснение10:30
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Усиленные проверки. Боевики «ДНР» и «ВАИ» проверяют весь проезжающий транспорт10:11
- Россия перебрасывает к границе с Украиной войска с «Ураганами» - разведка09:15
- НБУ окончательно отменил обязательные печати на документах08:45
- "Повели себя неадекватно", - "всплыли" новые подробности атаки на "прилепинский батальон" в Донецке08:33
- Аферистка в Мариуполе присваивала деньги жителей ОРДЛО, оформляла пенсии "ополченцам" и покойникам 08:15
Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания
В Европе с начала года зафиксировали 710 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.
По словам специалистов, показатели увеличились втрое, в сравнении с уровнем заболеваемости в 2017 году. Данная лихорадка забрала жизни 63 человек. При этом основная часть всего заболевших проживает в Италии, Сербии и Греции. Кроме того, в Румынии зафиксировали шесть летальных исходов из 24 в Европе.
Данное заболевание передается через укусы комаров. Симптомы лихорадки Западного Нила сложно отличить от симптомов гриппа, так как обе болезни сопровождаются лихорадкой, тошнотой и головной болью. Медики заявили, что жители южных регионов Украины должны быть начеку, так как эта местность благоприятна для распространения экзотического недуга.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, эпидемия, лихорадка Западного Нила
- Журналист о смертном приговоре для главаря "ДНР" после его переезда в "отжатый" особняк Ахметова
- Посчитали, прослезились и решили порезать на металл: Захарченко приказал уничтожить завод Ахметова в Енакиево
- Уход "Укртелекома" из оккупированного Донбасса: компания Ахметова официально объявила об отключении всех абонентов, живущих в "ЛДНР"
- Эпидемия забрала жизни 189 украинцев. В Донбассе - вторая смерть
- Украинцам эпидемия холеры не грозит
- В Украине все больше людей становятся жертвами страшной болезни
- Ситуация в зоне ООС накалена, ВСУ держат оборону: российские наемники и боевики считают убитых и раненых 11:00
- ООН направила на неподконтрольный Донбасс грузовик с медицинскими товарами10:45
- Усиленные проверки. Боевики «ДНР» и «ВАИ» проверяют весь проезжающий транспорт10:11
- Россия перебрасывает к границе с Украиной войска с «Ураганами» - разведка09:15
- "Повели себя неадекватно", - "всплыли" новые подробности атаки на "прилепинский батальон" в Донецке08:33
- Аферистка в Мариуполе присваивала деньги жителей ОРДЛО, оформляла пенсии "ополченцам" и покойникам 08:15
- Опять покушение? В Донецке возле гостиницы гремит стрельба, звучат взрывы07:10
- Помогать «ДНР» в расследовании убийства Захарченко будут российские криминалисты22:31
- В Донецке взрыв и стрельба в гостинице "Прага"22:09
- В ОРДО создали комиссию для проверки деятельности «министерства доходов и сборов»21:50
- Госпогранслужба отправляет морской спецназ в акватории Черного и Азовского морей11:15
- Ситуация в зоне ООС накалена, ВСУ держат оборону: российские наемники и боевики считают убитых и раненых 11:00
- ООН направила на неподконтрольный Донбасс грузовик с медицинскими товарами10:45
- Арестович: Порошенко победит на выборах в 2019 году этому есть всего одно объяснение10:30
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Усиленные проверки. Боевики «ДНР» и «ВАИ» проверяют весь проезжающий транспорт10:11
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Россия перебрасывает к границе с Украиной войска с «Ураганами» - разведка09:15
- Украинские медики готовятся к эпидемии опасного заболевания10:15
- Названа неожиданная причина импотенции10:00
- Эти утренние привычки мешают вам похудеть09:45
- Идеальная подруга по знаку Зодиака09:30
- Минздрав запретит невакцинированным детям посещать школы и детские сады07:25
- Чужие вещи и украшения могут принести несчастье14:12
- Купрянів день 13 вересня: повір’я та прикмети13:53
- Знаки Зодиака с самым тяжелым характером22:35
- Врачи назвали самую вредную позу для сна22:12
- 7 простых привычек, которые защитят ваш дом от ссор и привлекут в него достаток21:00
- Портал электронных услуг Пенсионного фонда: как зарегистрироваться и зачем?
- У семьи убитого Захарченко начались серьезные проблемы: могут остаться без имущества
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети
- Мариупольцы в ужасе! Город содрогается от канонады
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО
- Жители Горловки говорят о большом количестве российских наемников в городе
- Стало изестно о визите Ахметова в Донецк
- ВСУ дали мощный отпор боевикам, "ДНР/ЛНР" пополнили список потерь
- Путин устроил тайные переговоры в Ростове: судьба Донбасса решена