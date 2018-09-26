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МВФ поставил Украине четыре условия
Властям Украины для получения нового кредита от Международного валютного фонда необходимо выполнить минимум четыре условия.
Об этом говорится в публикации ЭП. Одним из них остается повышение цены на газ для украинцев.
Как утверждают источники издания со стороны украинской переговорной команды, с кредитором удалось договориться о следующем: до 15 октября правительство Украины должно повысить цену газ на 23% от текущего уровня.
Также в новой кредитной программе stand-by будет антикоррупционный блок.
МВФ требует передать функции проверки электронных деклараций о доходах чиновников от подконтрольного правительству Украины Национального агентства предотвращения коррупции в пользу подконтрольного кредиторам Национального антикоррупционного бюро Украины.
Еще одно условие – сбалансированный бюджет, что на практике означает новое сокращение расходов на медицину и образование в Украине.
Четвертым условием является так называемая "реформа" Государственной фискальной службы Украины. Ее суть заключается в том, чтобы МВФ как внешний кредитор смог контролировать реальное поступление доходов в украинский госбюджет – прежде всего по линии таможни, где есть значительная доля "теневых" доходов.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, МВФ
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