Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

МВФ поставил Украине четыре условия

26.09.2018 19:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
МВФ поставил Украине четыре условия

Властям Украины для получения нового кредита от Международного валютного фонда необходимо выполнить минимум четыре условия. 

Об этом говорится в публикации ЭП. Одним из них остается повышение цены на газ для украинцев. 

Как утверждают источники издания со стороны украинской переговорной команды, с кредитором удалось договориться о следующем: до 15 октября правительство Украины должно повысить цену газ на 23% от текущего уровня. 

Также в новой кредитной программе stand-by будет антикоррупционный блок. 

МВФ требует передать функции проверки электронных деклараций о доходах чиновников от подконтрольного правительству Украины Национального агентства предотвращения коррупции в пользу подконтрольного кредиторам Национального антикоррупционного бюро Украины. 

Еще одно условие – сбалансированный бюджет, что на практике означает новое сокращение расходов на медицину и образование в Украине. 

Четвертым условием является так называемая "реформа" Государственной фискальной службы Украины. Ее суть заключается в том, чтобы МВФ как внешний кредитор смог контролировать реальное поступление доходов в украинский госбюджет – прежде всего по линии таможни, где есть значительная доля "теневых" доходов. 

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, МВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх