Выходные в октябре: украинцев ожидает много праздников

30.09.2018 18:43

В октябре украинцы будут отдыхать на один день больше. Получается, что рабочих дней в стране будет 22, а выходных - 9.

Сокращенных предпраздничных рабочих дней в октябре нет.

14 октября в стране будут отмечать День защитника Украины, который выпадает на воскресенье. На следующий день, в понедельник 15 октября, согласно распоряжению Кабмина, украинцы будут отдыхать.

Получается, что 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27 и 28-е октября - это выходные дни.

В Украине на 14 октября приходится сразу четыре праздники и памятные дни. Православная церковь празднует день Покрова Пресвятой Богородицы. С 1999 года - это и День украинского казачества. Уже больше чем пол века 14 октября считается датой создания Украинской повстанческой армии.

С 2015 года в этот день празднуют День защитника Украины. День стал выходным. Праздник заменило советско-российское 23 февраля.

Источник from-ua.