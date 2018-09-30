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Выходные в октябре: украинцев ожидает много праздников

30.09.2018 18:43
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Выходные в октябре: украинцев ожидает много праздников

В октябре украинцы будут отдыхать на один день больше. Получается, что рабочих дней в стране будет 22, а выходных - 9.
Сокращенных предпраздничных рабочих дней в октябре нет.
14 октября в стране будут отмечать День защитника Украины, который выпадает на воскресенье. На следующий день, в понедельник 15 октября, согласно распоряжению Кабмина, украинцы будут отдыхать.
Получается, что 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27 и 28-е октября - это выходные дни.
В Украине на 14 октября приходится сразу четыре праздники и памятные дни. Православная церковь празднует день Покрова Пресвятой Богородицы. С 1999 года - это и День украинского казачества. Уже больше чем пол века 14 октября считается датой создания Украинской повстанческой армии.
С 2015 года в этот день празднуют День защитника Украины. День стал выходным. Праздник заменило советско-российское 23 февраля.

Источник from-ua.



Теги: Донбасс, праздники, октябрь, украинец
 
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