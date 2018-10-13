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Это будет ужасный случай: Волкер прокомментировал стремление Украины получить автокефлию
Специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США полностью поддерживают стремление украинской церкви иметь автокефалию.
Об этом он сказал во время телефонного брифинга в Брюсселе.
Волкер отметил, что решение Вселенского патриарха Варфоломея о поддержке украинцев в стремлении получить собственную поместную церковь является религиозным решением.
"С американской точки зрения, единственное, что мы можем сказать, что мы верим в принцип религиозной свободы. Наша страна основана на этом, и поэтому мы поддерживаем стремление любых людей исповедовать их религию так, как они хотят, и иметь свободу и признание и делать это мирно", - заявил спецпредставитель США.
Волкер выразил надежду, что весь этот процесс не приведет к новым конфликтам. Не будем насилия, а религиозные лидеры не примут хрих на душу, призывая к восстаниям.
"Я надеюсь, что не будет протестов и насильственных действий, организованных в результате этого решения. Я думаю, это будет трагедией увидеть это", - подчеркнул он.
Источник 220151310-t.topfacts.top
Теги: Украина, Донбасс, Волкер, автокефалия
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