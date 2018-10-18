Курс доллара готовит сюрприз: названа решающая дата

18.10.2018 10:01

Курс доллара немного приподнялся после нескольких дней снижения.

17 октября он прибавил на межбанке 2 копейки и закрепился в рамках 27,92-27,94 грн/$. Большинство сделок в течение дня совершалось во вчерашнем коридоре — 27,91-27,92 грн/$, и отскок котировок наверх произошел на неликвидном рынке из-за нескольких сделок одного банка.

Эксперты отмечают, что на украинских торгах сказалась ситуация в Европе — снижение курса единой валюты. Из-за него сработали ордера по евро/гривне.

Финансисты отмечали увеличение валютных продаж из-за выходного в понедельник, 15 октября, когда накопилась экспортная выручка. За ними заметно подрастал спрос — появлялись импортеры, давно поджидавшие дешевый доллар. Но все равно время от времени ощущался валютный профицит. Потому у Нацбанка была возможность скупать доллар в свои резервы: совершал сделки около отметки 27,91 грн/$. По разным оценкам, купил 17 октября до $10 млн.

Вторая причина активных валютных распродаж — завершение сезона уплаты налогов 20 октября. Компаниям нужна гривна, потому они активнее конвертируют валютную выручку.

По словам экспертов, курсовая стабильность сегодняшнего дня стала отражением равновесия предложения, формируемого повышенной потребностью в гривне для проведения бюджетных расчетов и обязательными продажами валютной выручки за два дня. И достаточно активного спроса со стороны крупных импортеров, опасающихся пропустить локальное курсовое дно.

В кассах банков ситуация практически не изменилась. Минимальная стоимость наличного доллара на продаже людям поднялась на 2 копейки, и находилась на уровне 27,99 грн/$. А средний ценовой коридор оставался на уровне 28,05-28,15 грн/$. Самый дорогую валюту продавали по 28,30 грн/$. А выкупали доллар у населения в рамках 27,50-28,02 грн/$.

На сегодня финансисты дают достаточно сдержанные прогнозы.

Отмечается, что скорее всего, межбанк будет открываться в рамках 27,92-27,96 грн/$, и вряд ли котировки будут уходить ниже 27,90. Около этой отметки доллар будет встречать спрос.

Также озвучивается прогноз на работу в рамках 27,90-28,0 грн/$. При этом финансисты продолжают обсуждать ожидаемый курсовой разворот.

Как сообщалось, курс продолжает находится в фазе формирования локального дна. Скорее всего этот процесс затянется на несколько торговых сессий, а уже в 20-х числах октября должно возобновиться восходящее движение в область 28,20 грн/$.

Источник: https://politeka.