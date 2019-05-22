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Доллар рухнет?: прогнозы резко изменились после хода Зеленского
Аналитики ожидают дальнейшего укрепления гривны в краткосрочной перспективе и связывают укрепление национальной валюты с положительной реакцией на недавние политические события
Соответствующий прогноз содержится в аналитическом обзоре инвестиционного банка Goldman Sachs, сообщает UBR.
Укрепление гривны аналитики объясняют высокими реальными процентными ставками, благоприятными условиями торговли и притоком частного капитала.
«В отношении кредитования мы более оптимистично оцениваем краткосрочное внешнее финансирование, чем рынок (выход Украины на внешние рынки заимствования капитала, — прим. ред.), и ожидаем, что этот фактор будет и впредь способствовать дальнейшему повышению кривой долга в долларах США», — отмечается в документе.
Аналитики считают, что облигации с фиксированным уровнем доходности в национальной валюте остаются привлекательными. В то же время они затрудняются с прогнозированием дальнейшего развития политической ситуации. Goldman Sachs указывает, что после президентских выборов проведен только один крупный опрос, а партии и альянсы находятся в процессе перенастройки.
«На наш взгляд, решение президента Владимира Зеленского назначить досрочные выборы в Верховную раду является попыткой извлечь выгоду из положительного политического момента, что показала его убедительная победа на президентских выборах и недавние опросы», — отмечают аналитики.
При этом они усматривают в этом решении определенные риски, поскольку Зеленский является новичком в политике, а его партия «Слуга народа» только формируется.
«Тем не менее, мы считаем, что решение о проведении внеочередных выборов, скорее всего, благоприятствует приступившему к работе президенту. Поскольку его способность эффективно управлять зависит от успешного сотрудничества с парламентом, сегодняшние события, вероятно, увеличивают вероятность этого», — указывает инвестбанк в прогнозе.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Донбасс, доллар, прогноз, Зеленский
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