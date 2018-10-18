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Населенные пункты в «серой зоне» требуют особого внимания по восстановлению инфраструктуры, – Наев
Объединенные силы устанавливают контроль над населенными пунктами до линии разграничения, определенной Минской соглашениями. Населенные пункты в «серой зоне», которые недавно перешли под контроль Объединенных сил, требуют особого внимания по восстановлению инфраструктуры и подготовке к зиме. Об этом заявил командующий Операции объединенных сил генерал Сергей Наев (на фото) в интервью, опубликованном 17 октября на странице штаба ООС.
Наев напомнил, что Объединенные силы выполняют в операции несколько ключевых задач. «Одна из них – не допустить распространения российской агрессии на подконтрольную Украине территорию. Для этого мы устанавливаем контроль над населенными пунктами до линии разграничения, определенной Минской соглашениями. Операции по взятию под контроль Шум, Золотого-4 и Пивденного были осуществлены в пределах Минских договоренностей», – объяснил он.
Таким образом, по его словам, создана полоса для обеспечения безопасности подразделений, обороняющихся от внезапных нападений противника, предотвращения его выхода к переднему краю и ведения огня с «серой зоны». Еще одни из задач, отметил Наев, – как можно дальше отодвинуть от населенных пунктов полосу обеспечения подразделений и создать пояса безопасности вокруг городов и сел.
«Недавно подразделения Объединенных сил на северо-западной окраине Золотого взяли под полный контроль хутор Вольный», – напомнил Наев.
По его словам, теперь хутор относится к Попаснянскому району Луганщины. «А противник лишен возможности вести огонь с той территории по мирным жителям близлежащих сел. С возвращением украинских властей жители Вольного возвращаются к цивилизации», – отметил командующий ООС.
Также он рассказал, что сейчас военные помогают местному населению решать возникающие проблемы. «В хутор поставляют продукты питания, предметы первой необходимости, украиноязычные печатные периодические издания. В домах постепенно появляется свет. На очереди – доставка угля и дров, чтобы люди могли перезимовать, восстановление дорог», – сообщил Наев.
Источник: https://dnews.dn
Теги: Донбасс, восстановление, серая зона, Наев
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