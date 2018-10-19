Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кабмин изменил условия предоставления жилищных субсидий: что нового

19.10.2018 19:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин изменил условия предоставления жилищных субсидий: что нового

По результатам первого этапа верификации субсидиантив Правительство усовершенствовало условия оформления правительственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующие изменения были внесены в Постановление КМУ №329 Кабинетом министров Украины, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета Министров Украины.

С 1 октября 2018 при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупном доходе уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, которая в год составляет до 2500 гривен за голову.

Субсидию на общих основаниях могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.

Право на пособие от правительства имеют те семьи, отопительная, а не общая площадь жилья которых не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для индивидуального дома.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, субсидия, Кабмин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх